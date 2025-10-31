Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra Alexandre de Moraes durante sessão plenária no STF, ilustrando quem indicou Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do STF

PontoPoder

Relembre quem nomeou Alexandre de Moraes para o STF e como foi escolha de ministro

Magistrado autorizou operação da Polícia Federal (PF) contra Jair Bolsonaro

Carol Melo 18 de Julho de 2025
Entrevista será veiculada na íntegra na noite deste domingo (11)

PontoPoder

Queda na popularidade fará Lula 'meditar duas ou dez vezes' sobre reeleição, diz Temer

Temer disse ainda ver possibilidade de que, em 2026, a direita lance uma candidatura única à Presidência

Diário do Nordeste / Agência Estado 11 de Maio de 2025
Diferentes obras paradas irão ser aceleradas para conclusão

Negócios

Lula lança novo PAC com previsão de investir R$ 1,7 trilhão em moradia, mobilidade urbana e energia

Dentro do programa está articulada a retomada de obras paradas

Diário do Nordeste / Agência Brasil / Estadão Conteúdo 11 de Agosto de 2023
Planalto

PontoPoder

Quatro ex-presidentes do Brasil foram alvo da Polícia Federal desde a redemocratização

Relembre casos em que ex-mandatários estiveram na mira de investigações

Redação 07 de Maio de 2023
Médicos

PontoPoder

Como as decisões políticas impactam na abertura de novas vagas e cursos de Medicina no País

Os últimos quatro governos editaram medidas a respeito da autorização para funcionamento de novas escolas médicas no Brasil

Luana Barros 09 de Abril de 2023
Lula encontrará Alberto Fernández nesta segunda-feira (23)

PontoPoder

Lula vai à Argentina em 1ª viagem ao exterior; veja o destino escolhido pelos presidentes anteriores

Os antecessores de Lula na Presidência também tentaram passar mensagens na escolha do primeiro país a visitar

Igor Cavalcante 22 de Janeiro de 2023
Alckmin e Jade

PontoPoder

Como a atuação de Geraldo Alckmin e Jade Romero em áreas estratégicas muda o papel de vices

Além do cargo para o qual foram eleitos, eles também foram nomeados como titulares de pastas nas gestões federal e estadual

Luana Barros 17 de Janeiro de 2023
michel temer fala ao microfone

Eleições 2022

Sem citar nomes, Michel Temer diz que apoia 'a candidatura que defender a democracia'

Ex-presidente lançou nota de posicionamento, mas sem citar Lula ou Bolsonaro

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 06 de Outubro de 2022
Michel Temer e Marcela

PontoPoder

Amigos de Michel Temer afirmam que casamento entre ele e Marcela terminou; ex-presidente desmente

"Está tudo bem", afirmou o presidente ao desmentir a informação

Redação 03 de Março de 2022
O pastor Alexandre Gonçalves posa ao lado do ex-presidente Michel Temer em São Paulo.

País

Pastor estaciona em frente à casa de Michel Temer sem saber e ganha sanduíche do ex-presidente

História foi narrada no Twitter e está viralizando nas redes sociais

Redação 10 de Outubro de 2021
