Relembre quem nomeou Alexandre de Moraes para o STF e como foi escolha de ministro

Responsável por autorizar a operação da Polícia Federal (PF) desta sexta-feira (18) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro Alexandre de Morais chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) não por uma indicação do presidente Lula (PT), mas, sim, pelo antigo mandatário Michel Temer, em 2017.

Em fevereiro daquele ano, o então ministro da Justiça foi nomeado ao cargo mais alto do Poder Judiciário pelo chefe de Estado no período. A cadeira na Corte ficou disponível após a morte do ministro Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo em Paraty (RJ), registrado no mês anterior.

O que motivou a indicação de Moraes ao STF

Ao anunciar a escolha de Temer por Moraes, em 6 de fevereiro de 2017, o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, detalhou que o então presidente decidiu submeter o nome devido ao currículo do então ministro da Justiça.

"As sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do Dr. Alexandre de Moraes o qualificam para essa elevada responsabilidade no cargo de ministro da Suprema Corte no Brasil", disse, na época, conforme a Agência Brasil.

Naquela mesma noite, o então ministro da Justiça divulgou que tiraria uma licença de 30 dias do cargo. Segundo ele, a intenção era não juntar temas da Pasta à indicação ao posto de ministro do STF.

Veja também PontoPoder Bolsonaro diz que 'nunca pensou em sair do Brasil' e diz que tornozoleira é 'suprema humilhação' PontoPoder Bolsonaristas criticam PF e acusam Moraes de agir após fala de Trump; lideranças no Ceará reagem

Sabatina no Senado

Legenda: Na época, advogado foi aprovado por 55 votos favoráveis dos senadores Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Semanas após a indicação, seguindo os trâmites da Constituição Brasileira, Moraes foi sabatinado pelo Senado Federal.

Na ocasião, ele respondeu questionamentos dos parlamentares sobre polêmicas envolvendo sua biografia e currículo e externou suas opiniões sobre temas como reforma do sistema judiciário, segurança pública e combate à corrupção, segundo a Agência Senado.

No fim, a Casa legislativa aprovou a indicação de Temer por 55 votos favoráveis e 13 contrários, outros 13 parlamentares não votaram.

Posse do cargo no STF

Alexandre de Moraes tomou posse do cargo de ministro do STF em 22 de março de 2017, na sede da Corte em Brasília.

Na solenidade, o novo magistrado prestou o compromisso regimental de "fielmente cumprir os deveres do cargo [...], em conformidade com a Constituição e as leis da República".

Legenda: Na época, a ministra Cármen Lúcia deu as boas-vindas a Moraes, desejando que seu período no Tribunal fosse “muito fecundo” Foto: Divulgação/STF

Linha do tempo: carreira e currículo de Moraes

Formando em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), o atual ministro do STF passou por diversos cargos antes de chegar à Corte.

A seguir, veja a linha do tempo da carreira de Alexandre de Moraes, conforme informações do Currículo Lattes dele e do portal do STF: