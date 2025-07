Bolsonaro diz que 'nunca pensou em sair do Brasil' e diz que tornozoleira é 'suprema humilhação'

É um novo inquérito que estou também dentro dele. Mas o próprio inquérito do golpe é político. A própria PF não me botou no 8 de janeiro, mas a PGR foi além do que viu no inquérito e me colocou. Não tem prova de nada, não teve golpe, não teve armas. Foi um golpe de festim. Eu espero que seja técnico e não politico. No mais, nunca pensei em sair do Brasil. As cautelares são em função disso

Jair Bolsonaro Ex-presidente