PF encontra pen drive escondido no banheiro da casa de Bolsonaro

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (18), a Polícia Federal encontrou um pen drive escondido no banheiro da residência do ex-presidente, segundo informações do jornal O Globo. Além disso, foram apreendidos no imóvel cerca de 14 mil dólares e R$ 2 mil.

A PF também encontrou uma cópia da petição inicial da rede social Rumble contra Moraes. A plataforma vem travando uma batalha judicial contra o ministro do STF nos Estados Unidos.

Além do mandado de busca e apreensão, medidas cautelares foram determinadas contra o ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O antigo chefe de Estado terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá utilizar redes sociais e não terá acesso ao filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

Bolsonaro também não poderá manter contato com embaixadores, diplomatas estrangeiros e outros réus ou investigados pelo STF. E não possui aval para se aproximar de embaixadas de outros países.

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes após representação da PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Investigação por tentativa de golpe

Investigado por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro passou a protagonizar a recente crise entre Brasil e Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% ao mercado brasileiro e afirmar que o processo criminal contra o ex-presidente deveria terminar "imediatamente".

Segundo informações da jornalista Natuza Nery, da GloboNews, um dos motivos para a determinação dos mandados seria o financiamento reconhecido de Jair Bolsonaro ao filho, Eduardo, que teria recebido repasse de R$ 2 milhões do pai mesmo fora do Brasil.

A mesma emissora apontou que fontes do STF também citaram entre as motivações os ataques frequentes e recentes à soberania nacional, assim como as sanções tarifárias dos Estados Unidos como forma de pressão contra o julgamento de Bolsonaro em solo brasileiro.