PF apreende pelo menos 14 mil dólares na casa de Jair Bolsonaro

A Polícia Federal (PF), que cumpre mandados judiciais em endereços ligados a Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18), apreendeu cerca de 14 mil dólares e R$ 2 mil na casa do ex-presidente. A informação foi confirmada pela emissora GloboNews. As buscas e a contagem do dinheiro são executadas nesta manhã.

Além do mandado de busca e apreensão, medidas cautelares também foram determinadas para o ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O antigo chefe de Estado terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá utilizar redes sociais e não terá acesso ao filho, Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos.

Veja também PontoPoder Após fala de Lula, Casa Branca defende Trump: 'Não está tentando ser o imperador do mundo' PontoPoder Lula chama de 'traidores da pátria' políticos brasileiros apoiadores do tarifaço de Trump

Bolsonaro também não poderá manter contato com embaixadores, diplomatas estrangeiros e outros réus ou investigados pelo STF. Na mesma decisão, o STF aponta que ele não possui aval para se aproximar de embaixadas de outros países.

As medidas em questão foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes após representação da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Investigação em curso

Investigado por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro protagoniza a recente crise entre Brasil e Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% ao mercado brasileiro e afirmar que o processo criminal contra o ex-presidente deveria terminar "imediatamente".

Segundo informações da jornalista Natuza Nery, da GloboNews, um dos motivos para a determinação dos mandados seria o financiamento reconhecido de Jair Bolsonaro ao filho, Eduardo Bolsonaro, que teria recebido repasse de R$ 2 milhões do pai mesmo fora do Brasil.

A mesma emissora apontou que fontes do STF também citaram entre as motivações os ataques frequentes e recentes à soberania nacional, assim como as sanções tarifárias dos Estados Unidos como forma de pressão contra o julgamento de Jair Bolsonaro em solo brasileiro.