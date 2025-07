Após fala de Lula, Casa Branca defende Trump: 'Não está tentando ser o imperador do mundo'

A Casa Branca negou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja "tentando ser o imperador do mundo". A declaração feita pela porta-voz Karoline Leavitt, nesta quinta-feira (17), é uma resposta à fala do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula havia declarado não ter intenção de se tornar refém dos Estados Unidos. Durante entrevista à CNN Internacional, acrescentou ainda que busca liberdade para o comércio exterior, e que Trump ainda não foi eleito "imperador do mundo".

Diante disso, Leavitt alegou que, apesar de Trump não ser imperador, é um forte líder com influência global. As informações são do g1.

"O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente". Karoline Leavitt Porta-voz da Casa Branca

Proteção à propriedade intelectual

Em fala, a porta-voz da Casa Branca mencionou que a "fraca proteção à propriedade intelectual" no Brasil prejudica as empresas estadunidenses de tecnologia e informação.

"Além disso, a tolerância do país com o desmatamento ilegal e outras práticas ambientais coloca os produtores, fabricantes, agricultores e pecuaristas americanos, que seguem padrões ambientais melhores, em desvantagem competitiva", acrescentou Leavitt.

Segundo a porta-voz, as medidas adotadas por Trump buscam contemplar o interesse dos cidadãos estadunidenses.