Amigos de Michel Temer afirmam que casamento entre ele e Marcela terminou; ex-presidente desmente

Amigos do ex-presidente Michel Temer, 81, afirmam que o casamento entre ele e Marcela Temer, 38, teria terminado. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo a versão dos amigos, Marcela teria saído de casa, em São Paulo, com o filho Michelzinho e deixado uma carta explicando a atitude.

Temer assumiu o cargo da presidência do Brasil pelo MDB, após o impeachment de Dilma Rousseff, de quem era vice.

À coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, Temer desmentiu a separação após a notícia se espalhar pelas redes. "Está tudo bem", disse ele aos jornalistas, completando que até ligou para casa para confirmar se continuava casado.

Segundo o ex-presidente, Marcela também teria recebido ligações que falavam da separação, mas prontamente desmentiu à todas.

O casal está junto desde 2003 e começaram a se relacionar durante uma campanha para deputado federal de Temer.