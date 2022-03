Juan Pablo Vojvoda recebe título de cidadão cearense na Assembleia Legislativa

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda Rizzo, do Fortaleza, foi reconhecido nesta quinta-feira (3) como cidadão cearense através da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). A proposta foi apresentada aos parlamentares através de um projeto do deputado Antônio Granja (PDT) e foi aprovado em plenário. O deputado destacou as conquitas do treinador à frente do clube para justificar a proposição.

Vojvoda chegou ao Brasil para treinar o Fortaleza ainda em maio de 2021. O argentino coleciona marcas no clube, entre elas a de ser o primeiro estrangeiro que levou o time a uma conquista de título.

Libertadores histórica

Uma das marcas mais importantes do treinador no clube ocorreu em dezembro do ano passado, quando o Fortaleza se classificou para para disputar a Taça Libertadores, após a vitória sobre o Juventude. Com isso, o Leão do Pici se tornou o 4º time do Nordeste a disputar a principal competição do continente.

"A honraria é uma forma de manifestarmos publicamente a importância da dedicação do técnico com o futebol cearense, através do Fortaleza Esporte Clube", admite o deputado, ao destacar a atuação do time ao longo do ano de 2021:

"A ascensão do Fortaleza nas rodadas ao longo do ano ano passado impactam também na visibilidade do nosso estado com as transmissões das partidas e na receita dos times, através das cotas de patrocínio", conclui o parlamentar.

O último trabalho do argentino havia sido à frente do Unión La Calera, do Chile. O treinador deixou o clube após ser vice-campeão da elite do futebol chileno e não aceitar a renovação contratual para 2021.