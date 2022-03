Sarto sai em defesa de Roberto Cláudio como pré-candidato do PDT ao Governo do Ceará

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), defendeu o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como candidato do PDT à sucessão do governador Camilo Santana (PT), durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), no Paço Municipal.

"Compreendo que, pelo contexto atual, pelo que representa hoje a política, que deve combater o ódio, deve ter muita tranquilidade. O nome que hoje representa, encerra e traduz, a meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência, conhece o Ceara, é o Roberto Cláudio", disse Sarto.

Essa é a primeira manifestação direta por um dos quatro nomes cotados pelo PDT como pré-candidatos. A manifestação pública pró-Roberto Cláudio acontece em um momento em que cresce o apelo pelo nome da vice-governadora Izolda Cela (PDT) como candidata.

Além deles, o partido tem apresentado também o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.