Lula faz oitava visita ao Ceará e ultrapassa Bolsonaro em agendas oficiais no Estado

Com a viagem desta quarta-feira (19) ao Ceará, o presidente Lula (PT) irá ultrapassar, em pouco mais de dois anos de mandato, a quantidade de visitas oficiais feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Estado ao longo de quatro anos na função. Ambos estiveram em cidades cearenses em sete ocasiões — com a presença na inauguração do Hospital da Uece, Lula chegará à marca de oito viagens.

O Ceará é o quinto destino mais visitado pelo petista. São Paulo lidera, com 28, seguido de Rio de Janeiro, com 18. Rio Grande do Sul e Bahia foram visitados em nove ocasiões cada um.

Para o levantamento, o PontoPoder considerou a lista de viagens nacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro e a agenda oficial de Lula. A reportagem desconsiderou visitas sem agenda oficial ou com foco exclusivo em campanha eleitoral, aquelas em que não houve compromissos na função de chefe do Executivo Nacional — esses dados também não são levados em conta nos registros oficiais da Presidência da República.

De volta ao Ceará

Nesta quarta-feira, além do Ceará, o atual presidente visita ainda, pela manhã, o Rio Grande do Norte, onde inaugura a barragem Oiticica, na cidade de Jucurutu.

A visita aos estados nordestinos ocorre em meio a um momento de crise na popularidade do petista. Os dois estados escolhidos são comandados por correligionários do presidente, os potiguares são governados por Fátima Bezerra (PT) e os cearenses por Elmano de Freitas (PT). No caso do Ceará, a capital também é a única do País chefiada por um prefeito do PT, Evandro Leitão.

A viagem de Lula se dá ainda após uma minirreforma ministerial, com a troca de Nísia Trindade por Alexandre Padilha na Saúde e a nomeação da então presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, para as Relações Institucionais. O Governo Federal também teve mudanças na Comunicação, uma área que enfrentou várias crises nos dois primeiros anos de gestão, com a troca de Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira.

Nas sete viagens que fez ao Ceará até agora, Lula teve como destino mais frequente a Capital, onde esteve em seis ocasiões. Juazeiro do Norte, no Cariri, aparece em seguida, com duas agendas do presidente. Por fim, ele visitou também a cidade de Iguatu.

Com ampla margem de vantagem, a educação é o motivo que mais atrai o petista ao Estado. Ele cumpriu pelo menos sete compromissos na área. O Ceará é referência internacional em desempenho educacional, além disso, o ex-governador Camilo Santana (PT) é ministro da Educação e a principal liderança política do Estado atualmente.

O peso do Nordeste para Lula

Tanto sob o Governo Bolsonaro quanto sob Lula, o Nordeste se mantém na segunda posição entre as regiões mais visitadas pelos presidentes. Historicamente, a região é um reduto do PT e sempre tem figuras de peso no cenário político nacional.

Ao todo, Lula esteve 32 vezes em estados nordestinos em pouco mais de dois anos. A única região que recebeu mais visitas foi o Sudeste, com 53. O petista ainda esteve em 13 ocasiões no Sul do País, 11 vezes no Norte e seis vezes no Centro-Oeste.

A região Nordeste é responsável pelo segundo maior volume de votos do País. No pleito de 2024, por exemplo, a Justiça Eleitoral contabilizou 155,9 milhões eleitores no País, dos quais 66,9 milhões eram do Sudeste e 43,3 milhões do Nordeste. O Sul aparecia em seguida, com 22,9 milhões de eleitores. O Norte totalizou 12,9 milhões e o Centro-Oeste somou 9,7 milhões.

O peso do Nordeste para Bolsonaro

Se para Lula o Nordeste é uma base eleitoral, para Bolsonaro a região era uma área a ser conquistada, tanto que, em quatro anos na Presidência, ele visitou estados nordestinos em 58 ocasiões.

As viagens à região só não foram superadas pelas visitas ao Sudeste, onde ele esteve 129 vezes durante o mandato. O ex-presidente ainda visitou 36 vezes o Sul, 31 vezes o Norte e 29 vezes o Centro-Oeste.

À época em que esteve na Presidência, Bolsonaro teve parte de sua agenda de compromissos afetada pela pandemia da Covid-19 — ao menos nos primeiros meses após o surgimento do vírus.

Bolsonaro do Ceará

Seja de olho no eleitorado ou por conta da pandemia, o político só passou a fazer visitas mais frequentes ao Estado na segunda metade da gestão. Em 2019, antes da crise de saúde mundial, no primeiro ano do mandato, ele não esteve no Ceará. Em 2020, fez uma viagem ao Estado. No ano seguinte, desembarcou três vezes em cidades cearenses, mesma quantidade de visitas em 2022.

Fortaleza e Juazeiro do Norte, com duas visitas cada, foram os destinos mais frequentes de Bolsonaro. Ele também esteve em Tianguá, Russas, Jati e Quixadá. As agendas relacionadas a recursos hídricos foram os principais motivadores das viagens do ex-presidente ao território cearense.

A última visita de Bolsonaro ainda como presidente ao Estado, inclusive, não foi contabilizada pelos registros oficiais de viagens da Presidência, já que ele esteve no Ceará apenas para cumprir uma agenda de campanha no Conjunto Ceará, onde fez um comício.