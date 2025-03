Avião de Lula arremete após tentativa de pouso em SP

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) arremeteu na primeira tentativa de pousar no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (18). O procedimento é comum na aviação, permitindo que os pilotos aproximem a aeronave da pista em condições mais favoráveis.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República (Secom) ao Diário do Nordeste. A Pasta ressaltou, ainda, que o avião “pousou com segurança logo em seguida e todos a bordo estão bem.”

Além do presidente, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho, também estavam na aeronave apelidada "Aerolula".

Ainda segundo a Secom, a agenda do presidente segue normalmente em Sorocaba, onde o petista visita a fábrica da Toyota. À noite, ele retorna para Brasília, no Distrito Federal.

Além disso, Lula vem ao Ceará no feriado de São José, nesta quarta-feira (19), para a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado à Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Arremeter avião

Apesar do susto pela mudança no trajeto da viagem, a arremetida é um procedimento seguro e comum na aviação. É o ato de descontinuar um procedimento de aproximação da pista.

A medida ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto.

A arremetida é uma manobra segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis de pista.

