Conheça o modelo do avião de Lula que teve voo interrompido após pane em Congonhas

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve de abortar uma decolagem no último domingo (4) por conta de uma pane. A aeronave apelidada "Aerolula" voltou à sua posição inicial no Aeroporto de Congonhas e só foi liberada para voar cerca de 20 minutos depois.

O modelo é um A-319, que foi modificado especialmente para levar o presidente em viagens de longa distância, inclusive para fora do País.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), é uma aeronave militar designada especialmente para cumprir a missão de transportar com segurança o Presidente da República para diversas localidades do Brasil e do exterior".

Suíte presidencial e espaços especiais

A aeronave é oficialmente batizada de Santos-Dumont, mas foi apelidada de Aerolula. Ela foi comprada ainda no primeiro mandato de Lula por 56,7 milhões de dólares, em substituição ao Boeing 707 chamado de "sucatão".

O avião possui uma suíte presidencial e espaços especiais para que o chefe do Executivo Nacional se reúna com sua equipe.

Ela possui cerca de 34 metros de comprimento e envergadura e 12 metros de altura. O avião pode atingir até 830 quilômetros por hora na velocidade máxima, e tem aproximadamente 8.500 km de autonomia.