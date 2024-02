PDT no Ceará perde para o PSB mais da metade dos prefeitos eleitos em 2020; veja lista

Antes o maior partido do Ceará, o PDT perdeu 53% dos prefeitos eleitos pela legenda nas eleições municipais de 2020 para o PSB. O partido comandado por Eudoro Santana (PSB) tem agora o maior número de prefeituras no Ceará — são 61, no total. Destas, 37 são comandadas por ex-pedetistas.

A guinada do PSB acontece após a chegada do senador Cid Gomes (PSB) ao partido. A filiação do ex-governador no último domingo (4) foi acompanhada por autoridades nacionais, como a ex-governadora e secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (PSB), e também por gestores municipais cearenses. No total, 40 prefeitos seguiram o senador no retorno ao PSB.

É prevista ainda uma nova leva de filiações, desta vez de deputados estaduais e federais. No entanto, os parlamentares ainda aguardam autorização da Justiça Eleitoral para deixarem o partido sem risco aos mandatos.

Desidratação no PDT

O processo de desidratação do PDT, no entanto, não começou em 2024. Prefeitos eleitos pelo partido começaram a deixar as fileiras da sigla após o anúncio do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) como candidato ao Governo do Ceará.

A escolha pedetista acabou causando o racha entre o partido e o PT, que escolheu o então deputado estadual Elmano de Freitas (PT) para concorrer ao Palácio da Abolição.

A ruptura entre os dois partidos iniciou um movimento entre gestores municipais cearenses, que deixaram as siglas do arco de aliança de Roberto Cláudio para apoiar o candidato petista. Com o aprofundamento da crise interna do PDT em 2023, o movimento de saída do partido continuou.

Durante todo o ano, o partido se dividiu entre os aliados ao senador Cid Gomes — que defendiam a retomada da aliança entre PT e PDT — e aqueles alinhados ao presidente nacional interino, o deputado federal André Figueiredo, além do ex-ministro Ciro Gomes e do ex-prefeito Roberto Cláudio, que defendem que o partido esteja na oposição ao Governo Elmano.

O embate entre os dois grupos chegou à Executiva nacional do PDT e teve reflexos judiciais, com a presidência do PDT Ceará sendo disputada em processos apresentados à Justiça.

Com a decisão de deixar o PDT, o senador Cid Gomes foi acompanhado por um grupo de prefeitos, vice-prefeitos e lideranças municipais. A perspectiva é de que vereadores em diferentes municípios também deixem o PDT no período da janela partidária — quando existe a possibilidade de trocar de legenda sem risco ao mandato.

Da bancada estadual, 9 deputados e 4 suplentes pedetistas ingressaram com ação na Justiça Eleitoral pedindo a desfiliação. A perspectiva é de que 4 dos cinco deputados federais do PDT façam movimento semelhante — a exceção é o deputado André Figueiredo, que está no comando nacional do partido.

Pedetistas chegam ao PSB

Em 2020, o PDT saiu das eleições municipais como maior partido do Ceará em número de prefeituras. Dos 184 municípios, 66 passaram a ser comandados por pedetistas a partir de 2021, incluindo a capital Fortaleza. De lá para cá, no entanto, o PDT perdeu fôlego.

O principal beneficiado foi o PSB. Desde o último domingo (4), o partido passou a ter o maior número de prefeituras: no total, são 61. Destas, apenas uma está sob impasse judicial. Em Santa Quitéria, Braguinha (PSB) segue afastado por decisão judicial e a cidade está sob comando da prefeita interina Lígia Potássio (PP).

Em comparação a 2020, o número de prefeitos pessebistas mais do que quintuplicou. Naquelas eleições, a sigla elegeu apenas 8 gestores municipais.

Dos 37 prefeitos que migraram do PDT para o PSB, 35 foram eleitos em 2020 pela sigla brizolista. Os outros dois gestores municipais assumiram a Prefeitura ao longo dos últimos quatro anos.

Eleita vice-prefeita de Ererê em 2020 pelo PDT, Emanuelle Martins assumiu a Prefeitura da cidade ainda em 2021, após a morte do prefeito eleito Otoni Queiroz (PDT). Já em Missão Velha, Dr. Lorim foi eleito prefeito pelo PDT nas eleições suplementares realizadas em agosto de 2021, após a cassação de Dr. Washington (MDB).

Veja a lista completa dos prefeitos que migraram do PDT para o PSB: