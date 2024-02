Com filiação de grupo de Cid Gomes, PSB passa a governar 61 prefeituras no Ceará

O PSB Ceará passou a controlar 61 prefeituras, neste domingo (4), logo após o evento de filiação de diversas autoridades políticas ligadas ao grupo liderado pelo senador Cid Gomes. As informações foram divulgadas pelo partido.

Ao todo, aderiram à legenda 40 prefeitos - 34 anunciados no evento promovido pelo partido e outros seis confirmados pela assessoria de imprensa horas depois. Outros 21 já estavam na sigla anteriormente, alcançando o número de 61 gestores nos 184 municípios do Estado, se tornando o maior partido do Ceará no controle de prefeituras.

Na contagem apresentada pelo partido, há mudanças que ainda podem alterar o tamanho da legenda, como em Pacatuba em que Rafael Marques está no comando do município de maneira interina; e em Santa Quitéria, que o prefeito Braguinha, filiado ao PSB, está afastado do cargo.

Além de prefeitos do interior e de Cid Gomes - que foi eleito governador em 2006 pelo próprio PSB e agora retorna à sigla - chegou ao partido Izolda Cela, atual secretária-executiva do Ministério da Educação. É esperada ainda a filiação de deputados federais e estaduais nos próximos meses.

A maioria dos prefeitos estava em legendas como o PDT, que rompeu com o PT nas eleições de 2022 após o impasse na candidatura para o Governo do Ceará. No evento deste domingo, dentre outras autoridades, estiveram presentes o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), o presidente estadual da sigla pessebista, Eudoro Santana e o filho, o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e a vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB).

"Demos um passo mais a frente ao conseguir trazer de volta o companheiro Cid Gomes, essa grande liderança do Ceará, que vem acompanhado do seu grupo. Hoje, foram cerca de 40 prefeitos, amanhã, serão deputados estaduais e, depois, deputados federais", comentou Eudoro Santana.

Veja a lista completa de prefeitos filiados ao PSB Ceará, em ordem alfabética: