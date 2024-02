Vitor Valim diz que decisão de candidatura em Caucaia sai até março

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), afirmou, neste domingo (4), que a definição do nome que irá dar representar o grupo do governador Elmano de Freitas (PT) na disputa eleitoral do Município ocorrerá até março.

De acordo com ele, que marcou presença no evento de filiação do senador Cid Gomes e da ex-governadora Izolda Cela na sua sigla, realizado em um hotel de Fortaleza, o período será ideal por conta da abertura da janela partidária.

"Acho que em março essas definições, por uma questão política natural, que é de Caucaia, que é de Fortaleza, que é de Maracanaú, que é de Juazeiro do Norte. Essas definições têm que acontecer até 1º de março para haver um alinhamento político de vereadores em cada cidade com o projeto de cada uma delas", argumentou.

Segundo Valim, a estratégia governista no município da Região Metropolitana independe das resoluções do grupo na Capital. "Estamos debatendo e conversando com pessoas que possam ter essa linha de atuação", completou. Ao que disse o mandatário, o critério de escolha da representação considerará um "alinhamento político correto" e a "capacidade de captar recursos".

O propósito da pessoa que vai substituí-lo nas urnas será o de dar continuidade ao projeto político tocado até aqui por ele. Lideranças locais, membros do seu secretariado, vereadores aliados e o próprio Elmano, segundo alegou o socialista, estão participando das tratativas em torno do assunto. "É dessa maneira que estou trabalhando, conversando com nossos líderes", acrescentou.

"Diferente do lado de lá, que foi covarde com a governadora Izolda e que se dizem homens democráticos - lá não houve democracia, houve um projeto de poder -, aqui se tem projeto de governo, com falhas, mas com alinhamento que cada vez mais se olha para o povo mais carente", pontuou.

Saída do pleito eleitoral

Em seu primeiro mandato à frente do Paço Municipal, Valim assinalou sua desistência da tentativa de recondução à cadeira de prefeito no início de janeiro. Na oportunidade em que fez o anúncio, ele já havia afirmado que o modelo de gestão seguiria com outro nome indicado pelo chefe do Palácio da Aclamação.

"Eu acredito que cada um tem a sua missão a ser cumprida com muita energia e vigor, então eu tenho que comunicar aqui com o povo de Caucaia que, neste ano, vocês vão ter realmente o prefeito Vitor Valim até 31 de dezembro de 2024, mas este projeto de governo comandado pelo nosso líder político aqui no Estado, o senador e ministro Camilo Santana, e pelo nosso governador Elmano de Freitas aqui em Caucaia, junto à minha base política de vereadores e secretários, vai ter um novo nome com muito vigor e energia que possa comandar essa cidade pelos próximos quatro anos", disse na ocasião.

Ele admitiu que iria conversar com os dois líderes para que pudesse ser definida uma candidatura para substituir a sua e negou que a decisão tivesse qualquer relação com pesquisas precoces de intenção de votos ou de aprovação do seu mandato.

A motivação para tomar tal atitude foi comunicada posteriormente, durante um evento público. Conforme discorreu, a perda recente da filha Sofia Valim, de 19 anos, o motivou a repensar projetos e "enxergar a vida de uma forma diferente". Ao lado da esposa, Valim disse que a escolha foi tomada em conjunto com a família.

"Antes do prefeito tem o homem, tem o pai, tem o filho, tem o marido. Antes do prefeito, tem essas pessoas, e todo mundo sabe que faz 31 dias… Quem aqui é pai ou é mãe sabe muito bem o que é imaginar a dor que qualquer ser humano pode passar de perder seu filho ou sua filha. E, neste caso específico, perdi um dos meus maiores patrimônios que era minha filha Sofia Valim, de apenas 19 anos", justificou.

A filha do prefeito de Caucaia morreu no dia 9 de dezembro, dias após a realização de um transplante de fígado.