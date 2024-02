Filiada ao PSB, Izolda diz que não tem 'conversa' nem 'proposta' de candidatura

Sempre lembrada como uma opção governista para as eleições municipais em Sobral, Izolda Cela (PSB) negou que existam negociações a respeito disso por ora. As especulações ganharam mais força com a sua filiação ao PSB, em evento realizado neste domingo (4). A secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) estava sem partido desde 2022, quando deixou o PDT após rompimento com lideranças.

Agora, ela segue o senador Cid Gomes e outras dezenas de prefeitos na sigla socialista, mesmo sem objetivos eleitorais no momento.

Veja também

"Realmente, não tem nenhuma conversa, nem proposta, nem nada ainda na mesa com relação a candidatura. O convite foi para filiação, aí eu acompanho o Cid Gomes sempre com muita honra", disse a ex-governadora.

Indagada sobre se aceitaria um convite para concorrer à Prefeitura de Sobral, ela preferiu deixar em aberto.

"Isso depende muito. Eu tenho como regra, dentro daquilo que eu posso, procurar contribuir e assumir tarefas. Mas isso vai depender muito dos contextos e também daquilo que, para mim, for aceitável, que eu achar que posso contribuir", declarou.

Reforços no PSB

Além de Cid e Izolda, o PSB Ceará filiou, neste domingo (4), 34 prefeitos.

A cerimônia ocorreu no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), do presidente estadual do partido, Eudoro Santana, do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), da senadora Augusta Brito (PT), do líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), do presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará, Antônio Filho, o Conin, e outros.

Com o reforço do grupo liderado por Cid Gomes, agora ex-PDT, o PSB se torna um dos partidos de maior musculatura no Estado. A maior parte do Norte, Centro-Sul e Sul do Estado, articulada pelos deputados Lia Gomes (PDT), Leônidas Cristino (PDT), Sérgio Aguiar (PDT), Guilherme Landim (PDT) e Marcos Sobreira (PDT).