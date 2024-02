Primeira sessão da Alece tem discussão entre deputados por disputa eleitoral em Maracanaú

As eleições em Maracanaú foram pano de fundo de debates incisivos na primeira sessão ordinária do ano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta terça-feira (6). O deputado Júlio César Filho (PT), pré-candidato na cidade, criticou atos recentes da gestão do prefeito Roberto Pessoa (União). As críticas foram corroboradas na sequência pelo deputado Lucinildo Frota (PDT), que também pretende concorrer ao Executivo. Ambos foram rebatidos por Firmo Camurça (União), que também é ex-prefeito e forte aliado de Pessoa.

Em discurso, Julinho citou gastos da Prefeitura com cota de uma liga carnavalesca recém-criada no município e com publicidade relacionada ao São João de Maracanaú no Rio de Janeiro, com denúncias protocoladas, inclusive, no Ministério Público do Ceará (MPCE). Os processos também contam com denúncias de Lucinildo, que também comentou o assunto na tribuna.

Ao retomar a fala, o deputado do PT cutucou o colega do União Brasil. "O Firmo está anotando algumas coisas, é importante a gente ouvir, mas queria pedir coerência a ele. Não pode tudo na Prefeitura de Pacatuba, pois também não pode tudo na Prefeitura de Maracanaú", disse.

A referência ao município vizinho ocorreu porque a esposa de Firmo, Larissa Camurça (União), é pré-candidata em Pacatuba, portando-se na oposição ao prefeito Rafael Marques (PSB).

Tomando a palavra, Firmo respondeu a trecho específico da declaração de Julinho, em que ele menciona que Maracanaú tem 270 mil habitantes. "Primeiro, eu queria fazer uma correção ao nobre deputado Júlio César. Acho que por ele estar meio afastado de Maracanaú, não sabe nem a sua população. A população de Maracanaú é de 234 mil habitantes (número do Censo 2022 do IBGE), o sr. acresceu o número da nossa população", rebateu.

O petista disse que o colega citava dados atrasados do Censo do IBGE. Nesse momento, Firmo pediu para o seu momento de fala ser respeitado, ao que Julinho respondeu que, na verdade, o tempo regimental de discurso pertencia a ele àquela altura. Por isso, de pronto, suspendeu o aparte cedido ao colega. "O sr. está com medo do debate?", perguntou Firmo. "Não, se inscreva e fale", respondeu Julinho.

Eleições em Maracanaú

O embate entre Julio Cesar Filho e Firmo Camurça não surpreende, considerando o contexto eleitoral de Maracanaú. Há 20 anos, o grupo de Roberto Pessoa domina a política da cidade, muitas vezes, utilizando-se do suporte do deputado aliado.

Firmo já esteve na posição de vice-prefeito e de prefeito ao lado de Pessoa em três ocasiões nas duas últimas décadas. Já Julinho, filho de ex-prefeito opositor ao grupo no poder, buscou o comando do Executivo de Maracanaú em duas oportunidades, sempre derrotado pelos dois.

Lucinildo também aparece nesse cenário como rival de Roberto Pessoa, agora como pré-candidato à Prefeitura pelo PDT. Filiado no fim de semana, ele usou o espaço na tribuna para agradecer pela nova acomodação, acenando a Ciro Gomes e afirmando-se, também, como oposição ao Governo Elmano de Freitas (PT) no Estado.