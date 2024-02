Pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú, Lucinildo Frota anuncia filiação ao PDT

Pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú, o deputado estadual Lucinildo Frota anunciou a filiação ao PDT. Eleito pelo PMN, ele recebeu autorização da Justiça Eleitoral para deixar o partido — que não alcançou a cláusula de barreira nas eleições de 2022.

Ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do presidente do PDT Fortaleza e ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT), ele oficializou a chegada ao PDT para concorrer em outubro contra o atual prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União).

Sobre a disputa em Maracanaú, Frota reforçou que quer apresentar uma candidatura "genuinamente maracanauense". "Eu vou ser o único candidato a prefeito que mora em Maracanaú", ressaltou.

Sobre uma eventual união da oposição a Pessoa — que tem candidatos como o deputado estadual Júlio César Filho (PT) e o federal Júnior Mano (PL) —, Frota foi taxativo: "Só se vierem me apoiar". "O que o povo demonstrou é que quer um nome novo. O cabeça de chapa tem que ser um maracanauense", disse.

Oposição na Alece

Com a chegada de Frota, o PDT volta a ter uma bancada de 13 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) — o partido havia diminuído o número de parlamentares após a saída do presidente da Alece, Evandro Leitão (PT).

Ao Diário do Nordeste, Lucinildo Frota afirmou que deve acompanhar o alinhamento da direção partidária do PDT e ir para a oposição ao Governo Elmano de Freitas (PT) — assim como os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT), Antônio Henrique (PDT) e Queiroz Filho (PDT).

Os outros nove parlamentares estaduais do PDT integram a base aliada ao governador cearense e pleiteiam, na Justiça Eleitoral, a desfiliação ao PDT.