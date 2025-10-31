Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra Antônio Cambraia durante o Café da Oposição da Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Ex-prefeito Antônio Cambraia diz gostar de Elmano e Ciro, mas para Roberto Cláudio faria ‘campanha’

Sucessor de Juraci Magalhães foi o convidado do “Café da Oposição” na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira 07 de Outubro de 2025
Ozires Pontes Ciro Gomes - PP

PontoPoder

Presidente do PSDB defende campanha de Ciro Gomes ao Governo: 'Esqueça, não existe Roberto Cláudio'

Ciro deve se filiar ao PSDB até o fim do ano, diz o dirigente, Ozires Pontes

Ingrid Campos 26 de Setembro de 2025
Fotos mostram Antônio Rueda em reuniões diferentes com lideranças da base governista e da oposição durante visita a Fortaleza

PontoPoder

Visita do presidente do União Brasil a Fortaleza marca disputa entre base e oposição por federação

Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto

Marcos Moreira e Luana Barros 15 de Setembro de 2025
Ciro Gomes falando com a imprensa.

PontoPoder

Ciro evita cravar candidatura, mas diz estar disposto para 'qualquer tarefa' em 2026

Declaração foi dada nesta sexta-feira (15), durante o aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio

Beatriz Matos e Marcos Moreira 15 de Agosto de 2025
Roberto Cláudio durante evento de comemoração do aniversário de 50 anos

PontoPoder

Ainda sem filiação ao União, Roberto Cláudio fala em diálogo com Moses e Fernanda Pessoa

Os dois deputados federais integram ala do partido mais alinhado ao Governo Elmano de Freitas

Luana Barros e Marcos Moreira 15 de Agosto de 2025
Montagem com foto de André e Ciro

PontoPoder

Após negar apoio, André Fernandes ensaia aproximação e dá recado a Ciro: “É bom que ele saia do PDT”

Encontro no aniversário de Roberto Cláudio reuniu nomes da oposição e sinalizou aproximação entre PL e União Brasil no Ceará

Beatriz Matos e Marcos Moreira 15 de Agosto de 2025
Homem de meia-idade com cabelos curtos grisalhos e óculos de armação preta, vestindo camisa azul clara e paletó escuro. Ele fala próximo a um microfone preto com a letra “P”, logo do PontoPoder, em branco, com fundo desfocado em tons escuros.

PontoPoder

'Ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa', diz Danilo Forte sobre Capitão Wagner

Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
Ciro durante café da oposição com deputados do União Brasil e do PL

PontoPoder

Cinco pontos para entender a nova crise na oposição no Ceará após críticas de Ciro a Bolsonaro

Após operação da PF contra o ex-presidente, Ciro fez críticas ao ex-mandatário e André Fernandes reagiu

Ingrid Campos e Igor Cavalcante 19 de Julho de 2025
Roberto Cláudio durante coletiva de imprensa

PontoPoder

Roberto Cláudio diz que filiação ao União será marcada para depois da federação com PP

Segundo o ex-prefeito, o ato de adesão ao novo partido ocorrerá somente após a federação entre União Brasil e PP ser oficializada

Igor Cavalcante e Marcos Moreira 15 de Julho de 2025
José Sarto ao lado de deputados estaduais durante o café da oposição da Alece nesta quarta-feira (9)

PontoPoder

Sarto defende aliança com bolsonaristas mesmo diante de diferenças: ‘Convergências são maiores’

Ex-prefeito de Fortaleza participou do “café da oposição” da Alece nesta quarta-feira (9)

Marcos Moreira 09 de Julho de 2025
1 2 3