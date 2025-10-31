Sucessor de Juraci Magalhães foi o convidado do “Café da Oposição” na Assembleia Legislativa do Ceará
Ciro deve se filiar ao PSDB até o fim do ano, diz o dirigente, Ozires Pontes
Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto
Declaração foi dada nesta sexta-feira (15), durante o aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio
Os dois deputados federais integram ala do partido mais alinhado ao Governo Elmano de Freitas
Encontro no aniversário de Roberto Cláudio reuniu nomes da oposição e sinalizou aproximação entre PL e União Brasil no Ceará
Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará
Após operação da PF contra o ex-presidente, Ciro fez críticas ao ex-mandatário e André Fernandes reagiu
Segundo o ex-prefeito, o ato de adesão ao novo partido ocorrerá somente após a federação entre União Brasil e PP ser oficializada
Ex-prefeito de Fortaleza participou do “café da oposição” da Alece nesta quarta-feira (9)