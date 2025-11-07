Roberto Cláudio comenta se será candidato ao Governo do Ceará ou ao Senado em 2026

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União Brasil), evitou confirmar se será candidato ao Governo do Ceará ou ao Senado nas eleições de 2026. Segundo o político, o foco da oposição neste momento deve ser a formação de um projeto unificado para enfrentar o grupo governista, liderado pelo PT.

O ex-prefeito conversou com os jornalistas e editores Jéssica Welma e Wagner Mendes, na live do PontoPoder desta quinta-feira (6). No bate-papo, Roberto Cláudio destacou que ainda não é hora de discutir nomes.

“Mais importante que discutir nomes agora é garantir que a oposição esteja unida e com a chapa mais forte possível na eleição do próximo ano” Roberto Cláudio (União Brasil) Ex-prefeito de Fortaleza

“Eu tenho defendido — e isso tem acontecido, todo mundo da oposição tem tido um comportamento muito desprendido — que o nosso papel, neste momento, é o de opositor, de criticar, apontar os defeitos, sugerir que o Governo faça diferente. E, nessa união, está, estratégia e taticamente, montar um projeto alternativo de mudança para o Estado no próximo ano”, disse.

O ex-prefeito, que foi candidato ao Governo do Ceará em 2022, reforçou que já “matou a vontade” de disputar o cargo, e que sua prioridade agora é contribuir para a construção de uma candidatura forte e competitiva.

“Já fui candidato a governador uma vez, já matei essa vontade. Agora, o que eu quero é dar uma chance aos cearenses de se libertarem de um ciclo de atrasos e pioras”, afirmou.

Legenda: Roberto Cláudio se filiou ao União Brasil na última quarta-feira (5). Foto: Thiago Gadelha.

Roberto Cláudio disse ainda que o principal desafio da oposição é apresentar soluções concretas para os problemas que mais afetam a população, especialmente na área da segurança pública.

“Hoje, não tem como falar do Ceará sem trazer o assunto da violência e das múltiplas dimensões dela na vida do povo. Tratar disso no próximo ano, no debate eleitoral, será uma tarefa a ser construída ao longo desse tempo”, completou.

De casa nova

De olho em 2026, o ex-prefeito se filiou, na última quarta-feira (5), ao União Brasil. O evento, em Brasília, contou com a participação de lideranças nacionais da sigla. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, também esteve na cerimônia.

Na quinta-feira, na live do PontoPoder, Roberto Cláudio defendeu o nome do tucano como candidato oposicionista ao Governo do Ceará em 2026. Segundo o ex-prefeito, Ciro é um nome capaz de unir as diferentes lideranças da oposição e consolidar a aproximação entre PL, União Brasil e PSDB.