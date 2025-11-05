Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Em meio a racha, União Brasil filia Roberto Cláudio, em Brasília, com Rueda, Ciro e Capitão Wagner

No Ceará, o partido tem enfrentado conflito, com lideranças divididas entre oposição e base do Governo Elmano.

Escrito por
Beatriz Matos, Flávia Rabelo, Igor Cavalcante, Jéssica Welma producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
PontoPoder
Políticos de oposição no Ceará, em pé, de terno. São eles, da esquerda para a direita, o deputado estadual Pedro Matos; os ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União), o ex-deputado Gordim Araújo (PSDB), o ex-ministro e presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes; o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner; e os deputados estaduais Lucinildo Frota e Antônio Henrique, ambos do PDT.
Legenda: da esquerda para a direita, o deputado estadual Pedro Matos; os ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União), o ex-deputado Gordim Araújo (PSDB), o ex-ministro e presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes; o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner; e os deputados estaduais Lucinildo Frota e Antônio Henrique, ambos do PDT
Foto: Beatriz Matos

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, oficializa a filiação ao União Brasil nesta quarta-feira (5), em Brasília. O movimento acontece em meio a impasses internos sobre a posição ideológica da legenda no Ceará: se oposição ou base do Governo Elmano.

No evento, marcado para as 14h, na sede do União Brasil, já estão presentes, além de Roberto Cláudio, o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner; o presidente do União Brasil, Antônio Rueda; o presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes, e outros aliados do grupo oposicionista no Estado.

Roberto Cláudio anunciou a desfiliação do PDT em maio deste ano. Em junho, definiu que iria para o União Brasil, mas a oficialização só acontece agora.

"Estou muito animado, a gente começou o movimento ano passado, um grupo de políticos de oposição que tinha como propósito organizar as oposições do estado do Ceará e apresentar ao nosso povo um projeto alternativo ao que está aí. Me desfiliei já alguns meses atrás no PDT, até para dar mais liberdade ao próprio PDT e para me dar mais liberdade também no exercício do papel de oposição. Hoje formalizo que eu já anunciei, a minha filiação ao União Brasil", disse Roberto Cláudio ao chegar ao local do evento.

Ao discursar, Capitão Wagner fez elogios a Roberto Cláudio, de quem já foi adversários em diferentes disputas políticas, e disse que ele chega ao partido "para ser candidato ao que quiser". "Tem nome, serviço prestado, (pode ser) candidato a governador, senador, prefeito. O partido vai lhe dar condição", pontuou.

Presidente nacional da legenda, Rueda disse que Roberto Cláudio é 'começo da mudança' para 'derrotar mazela governamental' no Ceará. "A vinda do Roberto Cláudio hoje a essa federação é o começo da mudança do Ceará. Eu ouso dizer que, pela primeira vez, eu consigo enxergar um conjunto de forças políticas dentro do Ceará, construindo um novo caminho para o Ceará. Vejo o PL, o PSDB; vejo pessoas que, antes não se falavam, hoje dialogando num vértice comum: derrotar tudo aquilo que é uma mazela governamental, que representa um atraso da política", afirmou.

Na imagem, José Sarto, Roberto Cláudio e Ciro Gomes, de pé, os três vestindo terno.
Legenda: José Sarto, Roberto Cláudio e Ciro Gomes deixaram o PDT neste ano.
Foto: Beatriz Matos.

Ciro diz que critica Wagner por Cid

Recém-filiado ao PSDB, Ciro Gomes, ao discursar, fez elogios a Capitão Wagner e relembrou época em que foram adversários. Segundo Ciro, os ataques a Wagner eram feitos pelo que chamou de 'solidariedade cega' ao irmão Cid Gomes, ex-governador e atual senador.

"Inicia-se na política como adversário nosso. Eu, menos por ele e mais por solidariedade cega ao meu irmão, lembro, hoje com certo riso, o que já foi com muita amargura até recentemente, eu não queria nem saber quem era o Capitão Wagner, só queria saber de atacar o Capitão Wagner porque ele era adversário agressivo do meu irmão. Hoje percebo que aquela agressividade era um espírito público ainda não burilado, era uma vocação política não adestrada, representando, a seu modo, mas indubitavelmente de boa-fé, os interesses da corporação, que é a Polícia Militar, valorosíssima, que ele começou representando, mas extrapolou disso", disse Ciro.

"Quanto erro cometi, também de boa-fé a defesa leal de um irmão em que eu depositava a crença de que não errava, acha que porque meu irmão que não errava".
Ciro Gomes
Presidente do PSDB Ceará

Estão presentes no evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o empresário e suplente de senador Prisco Bezerra; o ex-deputado ACM Neto; os deputados estaduais do Ceará Antônio Henrique (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Felipe Mota (União) e Queiroz Filho (PDT), e o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto. Também estão presentes a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) e o deputado federal Matheus Noronha (PL).

Impasse no União Brasil

Nos últimos meses, algumas mudanças têm gerado desacordos no União Brasil no Ceará. Em agosto, foi oficializada a federação União Progressista. No Ceará, o Progressistas (PP) compõe a base aliada do governador Elmano de Freitas (PT). 

A mudança tornou mais incisiva a aproximação de uma ala do União Brasil ao grupo de Elmano. Os deputados Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa têm comparecido a eventos do governo e feito declarações de apoio ao governador. O próprio Antônio Rueda esteve em Fortaleza e teve encontro com o Moses e o chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira.

Roberto Cláudio, que rompeu com o governismo em 2022, na disputa pelo Governo do Estado, chega ao partido no momento em que há indefinições de como a presidência da legenda deve lidar com as diferentes posturas.

"A natureza democrática é essa, a gente tem que saber conviver com as diferenças de opinião dentro de cada partido", disse Roberto sobre o assunto, nesta quarta-feira.

'Não há abertura'

O presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, voltou a reforçar nesta quarta que "não há abertura para se apoiar outra candidatura".

A declaração é dada após episódios recentes em que Moses declarou apoio a Elmano em evento governista, e Fernanda Pessoa fez publicação nas redes sociais com mesmo teor.

"O próprio Moses falou comigo, no dia seguinte à fala dele: 'Wagner, é lógico que, se o partido vai apoiar um candidato de oposição, eu não posso subir no palco do Elmano, não posso fazer propaganda, não posso ter material gráfico. Então, ele está ciente disso. O Moses não tem qualquer intenção em sair do partido e já deixou isso muito claro. Agora, se a Fernanda, e eu digo aqui, eu respeito, tenho um carinho muito grande pela Fernanda; se a Fernanda pensa diferente, eu acho que ela não pensa, ela sabe, ela conhece a legislação eleitoral, é deputada estadual duas vezes, é deputada federal, ela sabe que a legislação não permite que, tendo o partido um candidato, ela suba no palanque de outro. Então, o que falei foi isso, repito: o desejo da gente é que o partido esteja unido na campanha, como esteve na campanha passada, abraçando a minha candidatura ao Governo do Estado", explicou Wagner, ao chegar ao evento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Macaé Evaristo é uma mulher negra, de meia idade, que usa óculos retangulares de acetato. Na foto, ela fala ao microfone e está com o semblante sério. Usa blusa de formas geométricas em branco e preto.
PontoPoder

Governo Lula nega ter prestado assistência financeira a famílias dos mortos no RJ

O MDHC afirma que apenas contribui para a retomada do funcionamento dos serviços e na garantia de direitos.

Redação
Há 40 minutos
Deputada pede GLO no Ceará, propõe comitiva para El Salvador e coloca algodão no ouvido contra vaias
PontoPoder

Deputada pede GLO no Ceará, propõe comitiva para El Salvador e coloca algodão no ouvido contra vaias

Iniciativa ocorre após divulgação de relatório da Polícia Civil sobre expulsão de famílias de suas casas por facções criminosas.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
Há 1 hora
Políticos de oposição no Ceará, em pé, de terno. São eles, da esquerda para a direita, o deputado estadual Pedro Matos; os ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União), o ex-deputado Gordim Araújo (PSDB), o ex-ministro e presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes; o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner; e os deputados estaduais Lucinildo Frota e Antônio Henrique, ambos do PDT.
PontoPoder

Em meio a racha, União Brasil filia Roberto Cláudio, em Brasília, com Rueda, Ciro e Capitão Wagner

No Ceará, o partido tem enfrentado conflito, com lideranças divididas entre oposição e base do Governo Elmano.

Beatriz Matos, Flávia Rabelo, Igor Cavalcante, Jéssica Welma
Há 1 hora
Capitão Wagner
Inácio Aguiar

Justiça manda Capitão Wagner apagar postagem associando Elmano a facção criminosa

Decisão reconheceu abuso na liberdade de expressão e determinou que publicação seja excluída em 24 horas, sob pena de multa

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Imagem mostra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) gesticulando sentado na mesa da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal. Comissão aprovou a proposta de isenção do imposto de renda, relatada pelo político.
PontoPoder

Comissão do Senado aprova isenção do IR; texto vai a Plenário

Proposta é uma promessa de campanha do presidente Lula.

Redação
Há 2 horas
montagem de fotos de Lucas Bove e Cíntia Chagas.
PontoPoder

Deputado Lucas Bove vira réu por violência contra Cíntia Chagas

Pedido de prisão preventiva contra o deputado foi negado.

Redação
Há 2 horas
Fachada da sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, em Fortaleza. A entrada do edifício tem uma marquise branca com os dizeres “Governo do Estado do Ceará” e “Defensoria Pública Geral”. Na parede lateral, lê-se “Edifício Defensor Público Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior”. O prédio é cercado por plantas e possui fachada em tons claros, com parte das paredes pintadas de verde. À direita, uma pessoa caminha em direção à entrada. O céu está azul e o ambiente é ensolarado.
PontoPoder

Mais da metade dos defensores públicos do Ceará estão lotados na Capital

A interiorização é desafio não só no Ceará, mas em ao menos outros 14 estados.

Ingrid Campos
05 de Novembro de 2025
Sala de atendimento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Na porta, há uma placa com o logotipo da instituição e o texto “Defensor Público”. O ambiente interno é iluminado, com paredes brancas, cortinas verticais bege cobrindo a janela e o brasão da Defensoria fixado na parede. Há mesas com cadeiras, computador, impressora e outros equipamentos de escritório organizados no espaço.
PontoPoder

Defensores públicos: 61,8% relatam casos de ameaça, violência física ou moral no Ceará

A pesquisa foi encomendada pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) e respondida sob anonimato.

Ingrid Campos
05 de Novembro de 2025
Na imagem, vereador de Fortaleza Benigno júnior, sentado em cadeira do plenário da Câmara Municipal, de terno cinza, discursando.
PontoPoder

Comissão do Plano Diretor de Fortaleza terá reunião na quinta (6) para parecer do relator ao projeto

Documento que trata de mudanças na cidade está na etapa de discussão com o Legislativo

Bruno Leite, Jéssica Welma
05 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro cabisbaixo, usando blusa amarela clara, com grades de portão sobre figura dele, enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília.
PontoPoder

DF pede laudo para saber se Bolsonaro pode ir para regime fechado

Governo local solicita ao ministro Alexandre de Moraes que ex-presidente passe por avaliação médica.

Redação
05 de Novembro de 2025
Inácio Aguiar

Roberto Cláudio reforça ala de oposição no União Brasil em momento de divisão

Ex-prefeito de Fortaleza se filia em Brasília ao lado de Tasso, Ciro e Valdemar Costa Neto

Inácio Aguiar
05 de Novembro de 2025
Deputados dialogam no plenário da Câmara Federal.
PontoPoder

Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade

Direito será estendido para até 20 dias até 2029. Proposta, no entanto, ainda deve passar pelo crivo dos senadores.

Redação
04 de Novembro de 2025
Elmano de Freitas fotografado de perfil
Wagner Mendes

Elmano: 'Em confronto do Policial Militar com o bandido, que morra o bandido'

Governador disse que não mudou de opinião sobre o tema da segurança pública.

Wagner Mendes, Beatriz Matos
04 de Novembro de 2025
Em uma sala de comissão da Câmara dos Deputados, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o deputado federal Evandro Leitão participam de uma reunião ao lado de outros parlamentares. Eles estão sentados à mesa principal, com microfones, copos d’água e papéis à frente. Ao fundo, há uma tela com a apresentação “ICC como solução para esse problema” e a bandeira do Brasil. A cena mostra um ambiente formal de debate legislativo, com assessores e técnicos acompanhando a sessão.
PontoPoder

Elmano pede R$ 200 mi em emendas para Saúde do Ceará; Evandro quer R$ 75 mi para o IJF

Os deputados e senadores têm R$ 415 milhões em emendas de bancada para indicar no Orçamento da União.

Igor Cavalcante e Beatriz Matos
04 de Novembro de 2025
Sâmia Farias, deputados e defensores públicos durante sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa.
PontoPoder

Recondução de Sâmia Farias como defensora pública geral do Estado é aprovada por comissão da Alece

Validação final antes da nomeação ainda precisa passar pelo Plenário 13 de Maio.

Marcos Moreira
04 de Novembro de 2025
Foto do presidente Lula para ilustrar matéria sobre operação no Rio onde classifica como matança.
PontoPoder

Lula classifica operação no Rio que matou 121 pessoas como ‘desastrosa’ e ‘matança’

Presidente defendeu que a PF participe das investigações das mortes durante a operação.

Redação
04 de Novembro de 2025
O prefeito de Jaguaribara está falando ao microfone em um evento oficial. Ele veste paletó azul e camisa branca, e está em pé diante de uma mesa coberta por toalha azul, onde há papéis e um celular. Atrás dele, um painel traz o nome da prefeitura e a bandeira do Brasil está posicionada ao fundo. Outras pessoas estão sentadas na mesa, ouvindo a fala. O ambiente parece ser um ginásio coberto, com teto de telhas e iluminação amarela.
PontoPoder

Prefeito, vice e secretários são alvos de ameaças em Jaguaribara; Polícia Civil investiga o caso

A Aprece manifestou solidariedade ao gestor e relatou que as ameaças incluem pichações e uma carta anônima.

Igor Cavalcante
04 de Novembro de 2025
Foto mostra deputados durante minuto de silêncio no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza e deputados cearenses prestam minuto de silêncio pela morte de Janne Ruth

Homenageada era bailarina, professora de dança, criadora do Fendafor e suplente da Câmara de Fortaleza.

Bruno Leite
04 de Novembro de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza acusam Governo Elmano de 'barrar' acesso a palanque em eventos

Em nota, Governo afirma que não há restrições; já o chefe de gabinete da Prefeitura de Fortaleza diz que houve 'mal-entendido'.

Bruno Leite
04 de Novembro de 2025
Mulher sentada atrás de uma mesa de vidro, sorrindo, com as mãos apoiadas à frente. Trata-se de Sâmia Farias. Ela usa óculos e blazer claro. Atrás dela há três bandeiras — uma verde e amarela, uma verde e outra branca com o emblema da Defensoria Pública do Estado do Ceará — e uma cortina bege cobrindo a janela.
PontoPoder

Defensoria Pública do CE precisa interiorizar atuação e 'estar nos distritos', avalia chefe do órgão

O PontoPoder conversou com a defensora pública-geral do Estado sobre a atual gestão e os desafios do próximo biênio.

Ingrid Campos
04 de Novembro de 2025