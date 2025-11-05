Em meio a racha, União Brasil filia Roberto Cláudio, em Brasília, com Rueda, Ciro e Capitão Wagner

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, oficializa a filiação ao União Brasil nesta quarta-feira (5), em Brasília. O movimento acontece em meio a impasses internos sobre a posição ideológica da legenda no Ceará: se oposição ou base do Governo Elmano.

No evento, marcado para as 14h, na sede do União Brasil, já estão presentes, além de Roberto Cláudio, o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner; o presidente do União Brasil, Antônio Rueda; o presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes, e outros aliados do grupo oposicionista no Estado.

Roberto Cláudio anunciou a desfiliação do PDT em maio deste ano. Em junho, definiu que iria para o União Brasil, mas a oficialização só acontece agora.

"Estou muito animado, a gente começou o movimento ano passado, um grupo de políticos de oposição que tinha como propósito organizar as oposições do estado do Ceará e apresentar ao nosso povo um projeto alternativo ao que está aí. Me desfiliei já alguns meses atrás no PDT, até para dar mais liberdade ao próprio PDT e para me dar mais liberdade também no exercício do papel de oposição. Hoje formalizo que eu já anunciei, a minha filiação ao União Brasil", disse Roberto Cláudio ao chegar ao local do evento.

Ao discursar, Capitão Wagner fez elogios a Roberto Cláudio, de quem já foi adversários em diferentes disputas políticas, e disse que ele chega ao partido "para ser candidato ao que quiser". "Tem nome, serviço prestado, (pode ser) candidato a governador, senador, prefeito. O partido vai lhe dar condição", pontuou.

Presidente nacional da legenda, Rueda disse que Roberto Cláudio é 'começo da mudança' para 'derrotar mazela governamental' no Ceará. "A vinda do Roberto Cláudio hoje a essa federação é o começo da mudança do Ceará. Eu ouso dizer que, pela primeira vez, eu consigo enxergar um conjunto de forças políticas dentro do Ceará, construindo um novo caminho para o Ceará. Vejo o PL, o PSDB; vejo pessoas que, antes não se falavam, hoje dialogando num vértice comum: derrotar tudo aquilo que é uma mazela governamental, que representa um atraso da política", afirmou.

Legenda: José Sarto, Roberto Cláudio e Ciro Gomes deixaram o PDT neste ano. Foto: Beatriz Matos.

Ciro diz que critica Wagner por Cid

Recém-filiado ao PSDB, Ciro Gomes, ao discursar, fez elogios a Capitão Wagner e relembrou época em que foram adversários. Segundo Ciro, os ataques a Wagner eram feitos pelo que chamou de 'solidariedade cega' ao irmão Cid Gomes, ex-governador e atual senador.

"Inicia-se na política como adversário nosso. Eu, menos por ele e mais por solidariedade cega ao meu irmão, lembro, hoje com certo riso, o que já foi com muita amargura até recentemente, eu não queria nem saber quem era o Capitão Wagner, só queria saber de atacar o Capitão Wagner porque ele era adversário agressivo do meu irmão. Hoje percebo que aquela agressividade era um espírito público ainda não burilado, era uma vocação política não adestrada, representando, a seu modo, mas indubitavelmente de boa-fé, os interesses da corporação, que é a Polícia Militar, valorosíssima, que ele começou representando, mas extrapolou disso", disse Ciro.

"Quanto erro cometi, também de boa-fé a defesa leal de um irmão em que eu depositava a crença de que não errava, acha que porque meu irmão que não errava". Ciro Gomes Presidente do PSDB Ceará

Estão presentes no evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o empresário e suplente de senador Prisco Bezerra; o ex-deputado ACM Neto; os deputados estaduais do Ceará Antônio Henrique (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Felipe Mota (União) e Queiroz Filho (PDT), e o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto. Também estão presentes a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) e o deputado federal Matheus Noronha (PL).

Impasse no União Brasil

Nos últimos meses, algumas mudanças têm gerado desacordos no União Brasil no Ceará. Em agosto, foi oficializada a federação União Progressista. No Ceará, o Progressistas (PP) compõe a base aliada do governador Elmano de Freitas (PT).

A mudança tornou mais incisiva a aproximação de uma ala do União Brasil ao grupo de Elmano. Os deputados Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa têm comparecido a eventos do governo e feito declarações de apoio ao governador. O próprio Antônio Rueda esteve em Fortaleza e teve encontro com o Moses e o chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira.

Roberto Cláudio, que rompeu com o governismo em 2022, na disputa pelo Governo do Estado, chega ao partido no momento em que há indefinições de como a presidência da legenda deve lidar com as diferentes posturas.

"A natureza democrática é essa, a gente tem que saber conviver com as diferenças de opinião dentro de cada partido", disse Roberto sobre o assunto, nesta quarta-feira.

'Não há abertura'

O presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, voltou a reforçar nesta quarta que "não há abertura para se apoiar outra candidatura".

A declaração é dada após episódios recentes em que Moses declarou apoio a Elmano em evento governista, e Fernanda Pessoa fez publicação nas redes sociais com mesmo teor.

"O próprio Moses falou comigo, no dia seguinte à fala dele: 'Wagner, é lógico que, se o partido vai apoiar um candidato de oposição, eu não posso subir no palco do Elmano, não posso fazer propaganda, não posso ter material gráfico. Então, ele está ciente disso. O Moses não tem qualquer intenção em sair do partido e já deixou isso muito claro. Agora, se a Fernanda, e eu digo aqui, eu respeito, tenho um carinho muito grande pela Fernanda; se a Fernanda pensa diferente, eu acho que ela não pensa, ela sabe, ela conhece a legislação eleitoral, é deputada estadual duas vezes, é deputada federal, ela sabe que a legislação não permite que, tendo o partido um candidato, ela suba no palanque de outro. Então, o que falei foi isso, repito: o desejo da gente é que o partido esteja unido na campanha, como esteve na campanha passada, abraçando a minha candidatura ao Governo do Estado", explicou Wagner, ao chegar ao evento.