Rueda diz que Roberto Cláudio é 'começo da mudança' para 'derrotar mazela governamental' no Ceará

Sem citar nomes governistas, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, disse que a dupla Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União) é o "começo da mudança" e que irá derrotar "uma mazela governamental" no Ceará.

A declaração do dirigente ocorreu na tarde desta quarta-feira (5), em Brasília, durante evento de filiação do ex-prefeito de Fortaleza ao partido.

A vinda do Roberto Cláudio hoje a essa federação é o começo da mudança do Ceará. Eu ouso dizer que, pela primeira vez, eu consigo enxergar um conjunto de forças políticas dentro do Ceará construindo um novo caminho para o Ceará. Vejo o PL, o PSDB... Vejo pessoas que antes não se falavam hoje dialogando num vértice comum: derrotar tudo aquilo que é uma mazela governamental, que representa um atraso da política Antônio Rueda Presidente nacional do União Brasil

O dirigente, embora com discurso favorável a Ciro e Roberto Cláudio, se reuniu em setembro com o chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira. Sobre o encontro, o secretário declarou na época que "foi uma boa conversa" e que "a maioria da federação (no Ceará) faz parte do nosso projeto".

Rumo indefinido para 2026?

O cenário interno ainda é de indefinição para a disputa eleitoral do próximo ano. De um lado, Capitão Wagner, o presidente estadual da sigla, garante o grupo na oposição, mas de outro lado há resistência sobre o caminho da legenda.

Com o União Brasil rachado no Ceará, com os deputados federais Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União) prometendo apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026, Rueda evitou críticas direcionadas ao governismo no Estado e garantiu ambiente partidário favorável para o ex-prefeito.

"Você Ciro e você Roberto Cláudio encontram aqui nessa federação que irei presidir um ambiente próspero para construir um Ceará diferente", declarou.