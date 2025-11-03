Moses declara apoio a Elmano e expõe divisão na federação União Progressista no Estado

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) declarou apoio à reeleição de Elmano de Freitas (PT) ao governo do Estado. A fala se deu nesta segunda-feira (3) durante solenidade de entrega de 500 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Itapipoca.

Falando ao microfone, Moses expôs uma divisão interna na federação União Progressista (UPB) — formada por União Brasil e Progressistas — em relação ao posicionamento político no Ceará.

A federação tem 5 deputados federais no Ceará, três na base de Elmano: AJ Albuquerque (PP), Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União); e dois na oposição: Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União).

“Tem aí uma divisão, uma ala que quer ficar na oposição, mas tenha a certeza, governador, que eu, a deputada Fernanda Pessoa e o deputado AJ Albuquerque, estaremos lhe apoiando na reeleição”, disse Moses Rodrigues.

Veja o vídeo com a declaração:

“Independente da posição do partido, nós vamos estar marchando juntos pela sua pré-campanha de reeleição e, no futuro, pela sua reeleição. Eu tenho certeza que é o melhor para o Estado do Ceará”, completou.

Durante o discurso, estavam diante de Moses o próprio Elmano, o ministro da Educação, Camilo Santana, e outras autoridades.

Veja também Inácio Aguiar Com apresentação de Elmano, Ceará representa o Nordeste em painel na COP30 Inácio Aguiar Sem Ciro, PDT formaliza novos dirigentes e apoio aos governos do PT

Filiação de Roberto Cláudio

A fala marca a primeira manifestação pública de Moses sobre a divisão interna da federação no Estado e ocorre em meio à movimentação política com a filiação, na próxima quarta-feira (5), do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil, em Brasília. Roberto Cláudio integra o grupo de oposição ao governador Elmano.

O partido, aliás, é presidido por Capitão Wagner no Ceará, histórico opositor do PT no Estado.