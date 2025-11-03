Sem Ciro, PDT formaliza novos dirigentes e apoio aos governos do PT

Após eleger novos dirigentes no último sábado (1º), o PDT passou a integrar oficialmente a base de apoio ao governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará, além de confirmar a aliança com a gestão de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza. Com a saída de Ciro Gomes, formalizada no mês passado, o partido inicia uma nova fase no Estado, marcada pelo retorno à aliança com os governos petistas.

O deputado federal André Figueiredo foi reconduzido à presidência estadual da agremiação. Já o diretório municipal de Fortaleza será comandado por Iraguassu Filho. Os dirigentes foram confirmados na presença do presidente nacional, Carlos Lupi, e dos petistas Elmano de Freitas e Evandro.

O partido volta suas atenções, agora, à preparação para as eleições de 2026, com foco na formação das chapas para deputado estadual e federal.

Redução de quadros eleitos

Internamente, lideranças pedetistas confirmaram que este é um momento de recomeço. A avaliação é de que o desempenho eleitoral em 2026 terminará menor do que o registrado em 2022, quando o partido elegeu uma bancada maior da Assembleia Legislativa, com 13 deputados eleitos. Na Câmara Federal, elegeu cinco parlamentares, ao lado do PL como a maior bancada cearense.

Sucessivas perdas de filiados

Desde o rompimento com o PT, em 2022, o PDT enfrentou sucessivas perdas de filiados com mandato. A primeira baixa significativa ocorreu com a saída do senador Cid Gomes, que migrou para o PSB. Agora, uma nova leva de desfiliações puxada pelo ex-ministro Ciro Gomes, que foi ao PSDB.

Debandada ainda deve ter novos capítulos

Apesar da reorganização, a debandada no PDT ainda não chegou ao fim. Na Câmara Municipal de Fortaleza, onde o partido elegeu oito vereadores no ano passado, ao menos um já tem saída confirmada: o vereador PP Cell.

Na Assembleia Legislativa, a situação é ainda mais delicada. Dos quatro deputados estaduais que restaram, pelo menos três deverão deixar a legenda nos próximos meses. Com isso, a sigla corre o risco de iniciar 2026 sem representantes na Casa.

Nova etapa com aliados governistas