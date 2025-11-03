Com apresentação de Elmano, Ceará representa o Nordeste em painel na COP30

O governador Elmano de Freitas será o representante oficial do Nordeste durante a COP 30 (30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém (PA).

Elmano participará da abertura oficial ao lado do presidente Lula, nos dias 11 e 12, e comandará no dia 13 o painel “Do Nordeste para o Mundo: o papel da Caatinga e do Hidrogênio Verde para a Transição Energética Justa”.

Antes disso, nesta terça-feira (4), o governador participa, no Rio de Janeiro, de um evento preparatório para a COP30. O encontro reunirá líderes políticos e especialistas do Brasil e do mundo em mais de 50 painéis no Complexo MAM e Viva Rio. Elmano estará presente na abertura e também em painel com governadores e autoridades internacionais.

Já em Belém, o Ceará levará uma série de iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e ao combate às mudanças climáticas. A ideia é mostrar o Estado como liderança regional na agenda ambiental e destacar o protagonismo do Nordeste no fornecimento de energias renováveis e na exportação de Hidrogênio Verde, com foco na Caatinga como bioma essencial à resiliência climática.

Hidrogênio Verde

O projeto de Hidrogênio Verde do Ceará, desenvolvido no Complexo do Pecém, é considerado o mais avançado do Brasil e um dos mais competitivos do mundo. Atualmente, o Hub do H₂V no Estado tem cerca de US$ 30 bilhões em investimentos previstos, com sete pré-contratos firmados com empresas internacionais do setor energético.

Durante a COP, o Ceará também fará entregas técnicas, como o novo Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A comitiva estadual terá participação na Zona Azul — onde ocorrem as negociações oficiais — e na Zona Verde, espaço voltado à sociedade civil, dentro do estande do Consórcio Nordeste.

Entre as ações que serão apresentadas estão programas de preservação da Caatinga, políticas integradas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), e o Agente Jovem Ambiental (AJA), maior programa de educação ambiental do país, com 10 mil jovens atuando nos 184 municípios cearenses.

“A transição energética deve ser um processo de oportunidades para as pessoas e de valorização dos nossos biomas”, afirmou o governador Elmano de Freitas.