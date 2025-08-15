Ainda sem filiação ao União, Roberto Cláudio fala em diálogo com Moses e Fernanda Pessoa

Quase três meses depois de anunciar a desfiliação ao PDT e o embarque no União Brasil, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) segue sem definição de data para a filiação no novo partido – o que deve acontecer apenas após a consolidação da federação entre União Brasil e PP, marcada para terça-feira (19).

Durante evento de comemoração do aniversário de 50 anos, nesta sexta-feira (15), Roberto Cláudio falou que a expectativa é de, após a consolidação da federação, haja o agendamento do ato de filiação dele.

O ex-prefeito de Fortaleza irá chegar em um partido dividido. Uma parcela, sob liderança do presidente estadual da sigla, Capitão Wagner (União), é oposição ao Governo Elmano de Freitas (PT), assim como Roberto Cláudio.

Contudo, outra parte está alinhada a base governista, reunido figuras como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, a deputada federal Fernanda Pessoa. Existem ainda lideranças, como o deputado federal Moses Rodrigues, que tem diálogos com os dois lados do partido – o parlamentar é inclusive cotado para presidir a federação no Ceará.

Roberto Cláudio garantiu que tem tido conversas tanto com Fernanda Pessoa, que também tentou ser a escolhida para presidir a federação, e com Moses Rodrigues – os dois foram inclusive convidados para o evento desta sexta, que aconteceu na fazenda do deputado estadual Felipe Mota, também do União Brasil.

"Eu tenho conversas com ambos, conversei com ambos e vamos esperar. A política é a arte do diálogo, é a arte da construção e eu creio muito nisso. Vamos esperar o momento certo para as definições corretas", disse o ex-prefeito.

Cotado como um dos pré-candidatos da oposição para o Governo do Ceará, Roberto Cláudio aproveitou para criticar a gestão de Elmano de Freitas (PT), que definiu como "ruim".

"Governo bom, trata de olhar pra frente, prosperidade, oportunidade. Não olha para adversário, não. Está atrás de governar bem, corrigir erros e tal. Governo fraco, ruim e acuado fica olhando o tempo todo pro adversário. E é claro que é isso que tá acontecendo", disse.

Aniversário reúne a oposição

O aniversário de Roberto Cláudio reuniu algumas das principais lideranças da oposição do Ceará, além de parlamentares federais, estaduais e municipais. Um dos maiores destaques foi o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

O deputado federal André Fernandes (PL) foi um dos que compareceu, apesar de ter ficado por pouco tempo. É o primeiro evento público dele junto com Ciro e Roberto Cláudio após dizer que o PL não apoiaria a candidatura de nenhum dos dois ao Governo do Ceará.

O pai de André Fernandes, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), também esteve presente, assim como outros parlamentares do PL, como Dra. Silvana (PL) e o deputado federal Dr. Jaziel (PL).

Também estiveram presentes deputados estaduais do União Brasil, como Sargento Reginauro, e do PDT, como Queiroz Filho, Antônio Filho, Cláudio Pinho e Lucinildo Frota, assim como vereadores de Fortaleza e diversas outras lideranças políticas.

Entre as ausências, estava o ex-deputado federal Capitão Wagner. Segundo Roberto Cláudio, ele tinha uma viagem familiar e, por isso, não pode comparecer.