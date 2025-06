Roberto Cláudio confirma filiação ao União Brasil, ao lado de Capitão Wagner

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou a filiação ao União Brasil nesta terça-feira (3). O anúncio foi feito ao lado do presidente estadual do partido, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), durante o café da manhã da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A movimentação era prevista antes mesmo da saída de Roberto Cláudio do PDT, confirmada na última quinta-feira (29). Ele havia recebido o convite para integrar o União Brasil ainda no final de 2024.

Roberto Cláudio é cotado para concorrer ao Governo do Ceará pelo bloco da oposição, formada também pelo PL. Poucas horas após confirmar a saída do PDT, ele se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que esteve em Fortaleza para participar do 2º Seminário de Comunicação do PL.

Presente no encontro, o deputado federal André Fernandes (PL) afirmou que a conversa entre Roberto Cláudio e Jair Bolsonaro representa "uma paquera que se inicia". Candidato derrotado a Prefeitura de Fortaleza em 2024, Fernandes ressaltou ainda que RC foi o "primeiro a vestir a camisa da campanha" no 2º turno da disputa — vencida por Evandro Leitão (PT).

A perspectiva é de que Roberto Cláudio não seja o único a desembarcar no União Brasil. Dos quatro deputados estaduais do PDT, pelo menos dois devem seguir os passos do ex-prefeito de Fortaleza: Queiroz Filho (PDT) e Cláudio Pinho (PDT).

Os outros dois, Lucinildo Frota (PDT) e Antônio Henrique (PDT), também devem deixar o PDT, mas tendo como destino o PL. Contudo, a saída dos quatro parlamentares deve acontecer apenas na janela partidária, em março de 2026.

Saída do PDT

Roberto Cláudio anunciou a saída do PDT em carta aberta divulgada nas redes sociais. No texto, ele disse que a medida foi tomada “após um longo período de reflexão” e a considerou como uma “difícil decisão”.

No comunicado, ele direcionou elogios ao partido, mas também ponderou que sua despedida se devia a “graves e complexas circunstâncias locais da política cearense”.

De acordo com o, agora, ex-pedetista, essa motivação também tem relação com uma “necessidade de se construir um projeto alternativo de esperança e prosperidade ao nosso Estado”.

“Tomo essa decisão para, mais confortavelmente, ajudar na construção de um novo projeto político e administrativo que possa ajudar a salvar o Ceará e fazê-lo sair desse ciclo de profundos e graves atrasos e dar a oportunidade aos cearenses de uma mudanças de rumos em nosso Estado a partir de um ciclo de novas ideias e de novas pessoas”, escreveu.