Elmano diz que os eleitores vão julgar em 2026 'quem se abraça com bolsonaristas'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que os eleitores vão saber julgar quem antes criticava a polarização na sociedade e "agora se abraça com os bolsonaristas". A declaração foi dada durante evento no município de Barbalha, interior do Ceará, nesta sexta-feira (30).

Esse comentário ocorre em um cenário de aproximação entre o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, antes aliado de Camilo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"É evidente que quem falava que era muito ruim ter polarização na sociedade e agora se abraça com os bolsonaristas, o povo vai saber julgar isso no momento adequado. Que é o momento que a gente vai fazer o debate político, no período eleitoral (de 2026)", afirmou Elmano.

Durante coletiva, o governador ressaltou que ainda não é o momento de debater a eleição do ano que vem. "A avaliação que eu tenho é que o povo cearense não está muito preocupado com eleição de 2026. O povo cearense está preocupado que o seu governador continue trabalhando muito para dar mais segurança pública no seu dia a dia. É deixar para discutir a eleição de 2026, em 2026".

Legenda: Ex-governador Camilo Santana participou de agenda do MEC no município de Barbalha Foto: Ismael Soares

Mudanças no cenário político cearense

Na quinta-feira (29), o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio anunciou sua desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT). A decisão de sair da legenda foi divulgada pelo político por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram.

Em carta aberta, Roberto Cláudio fez elogios ao partido, mas também ponderou que sua despedida se deve a “graves e complexas circunstâncias locais da política cearense”. Conforme o ex-pedetista, essa motivação também tem relação com uma “necessidade de se construir um projeto alternativo de esperança e prosperidade ao nosso Estado”.

No mesmo dia da desfiliação, o ex-pedetista se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve no Ceará para evento ao lado de apoiadores.

O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, afirmou que a reunião foi "excelente". Já o deputado federal André Fernandes (PL) disse que o encontro foi o início de uma "paquera".