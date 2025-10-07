Diário do Nordeste
Ex-prefeito Antônio Cambraia diz gostar de Elmano e Ciro, mas para Roberto Cláudio faria ‘campanha’

Sucessor de Juraci Magalhães foi o convidado do “Café da Oposição” na Assembleia Legislativa do Ceará

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra Antônio Cambraia durante o Café da Oposição da Assembleia Legislativa do Ceará
Legenda: Antônio Cambraia discutiu o modal de transporte rodoviário urbano durante o Café da Oposição da Alece
Foto: Kid Júnior/SVM

O ex-prefeito de Fortaleza, Antônio Cambraia, foi recebido por deputados estaduais da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na manhã desta terça-feira (7), para o café semanal do grupo. No encontro, o político evitou falar sobre os nomes para a eleição de 2026, mas disse gostar do governador Elmano de Freitas e do Ciro Gomes e fazer até “campanha” se Roberto Cláudio for para a disputa.

Sucessor de Juraci Magalhães no comando da Capital em 1993, Cambraia disse “estar fora da política”, mesmo ainda sendo filiado ao PSD, quando questionado se estaria ao lado da oposição pensando em 2026. Apesar disso, afirmou que, “se o Ciro for candidato, será uma disputa muito acirrada”. 

“Eu não tenho hoje assim preferência por um partido ou por outro. Eu vejo mais a administração, independentemente do partido. (...) Eu gosto muito do Ciro e, pessoalmente, eu gosto também do Elmano. Então, eu vou decidir isso depois”
Antônio Cambraia
Ex-prefeito de Fortaleza e ex-deputado federal

Ciro Gomes tem sido cogitado como nome da oposição para tentar impedir a reeleição de Elmano ao Palácio da Abolição. Em paralelo, Roberto Cláudio seria uma das outras opções do grupo, caso o ex-ministro decida ficar fora da eleição. 

Após a coletiva de imprensa, em conversa com deputados, Cambraia chegou a ser questionado se preferia Roberto Cláudio em uma possível disputa contra Elmano. Foi quando o ex-prefeito foi categórico: “Ah, total. Faço campanha”, disparou.

“Primeiro, pelo principal, pela administração que ele (Roberto Cláudio) fez. Segundo, pelo carinho que ele tem com as pessoas”, justificou. “E terceiro, que ele foi aluno do colégio militar”, ressaltou Cambraia, motivando risos no grupo. 

Deputados da oposição posam para foto ao lado do ex-prefeito Antônio Cambraia
Legenda: Antônio Cambraia foi o convidado do Café da Oposição, mas disse estar "fora da política"
Foto: Kid Júnior/SVM

CAFÉ DA OPOSIÇÃO

A oposição da Assembleia Legislativa tem realizado encontros semanais para debater as estratégias na Casa e na corrida eleitoral de 2026. Nesta edição, a reunião debateu o atual modal de transporte rodoviário urbano.

O tema entrou no radar da oposição após a crise no transporte público da Capital, onde 25 linhas de ônibus chegaram a ser suspensas, diante dos impasses entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O serviço já foi normalizado, mas as entidades ainda seguem em negociação. 

Anfitrião do encontro em seu gabinete, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) destacou as ações de Cambraia enquanto prefeito da Capital, como a criação de terminais de ônibus, que começou ainda na gestão Juraci Magalhães. 

“É muito importante a gente ouvir pessoas que administraram a cidade, que tem experiência na administração, para nós que estamos na vida pública hoje possamos aqui aprender um pouco mais e contribuir com o estado que a gente hoje defende. E estamos aqui para trazer e discutir os problemas do nosso estado e, obviamente, da nossa cidade”
Antônio Henrique
Deputado estadual pelo PDT

Nesta manhã, também participaram do “Café da Oposição” os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Alcides Fernandes (PL), David Vasconcelos (PL), Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União) e Pedro Matos (Avante). 

Foto mostra deputados durante o Café da Oposição da Assembleia Legislativa do Ceará
Legenda: Café da Oposição ocorreu no gabinete do deputado Antônio Henrique (PDT)
Foto: Kid Júnior/SVM

TRAJETÓRIA DE CAMBRAIA

Economista e administrador, Antônio Cambraia nasceu em 1942, no município de Senador Pompeu. Foi eleito prefeito de Fortaleza em 1992, ainda no 1º turno, com o apoio do então prefeito Juraci Magalhães, de quem tinha sido secretário de Finanças. Ele também chegou a ser titular da Secretaria do Turismo no governo Tasso Jereissati (PSDB), entre 2001 e 2002.

Cambraia exerceu, ainda, dois mandatos de deputado federal (1999-2007), chegando a ser presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Ele também foi presidente da Companhia de Gás do Ceará (Cegás), entre 2011 e 2017, seu último cargo público. 

