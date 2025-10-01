Linhas de ônibus devem voltar a atender mais de 90 bairros em Fortaleza após suspensão; veja lista

Mais de 90 bairros de Fortaleza devem voltar a ser atendidos nesta quarta-feira (1º) com as 25 linhas de ônibus que tinham sido suspensas. Da Messejana ao Meireles, do Siqueira ao Cocó, do Centro à Parangaba, as rotas atendem cerca de 9 mil pessoas diariamente. A retomada ocorre depois de dois dias de impactos negativo à população, embates e negociações entre a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Ao todo, 94 bairros foram atingidos, com pelo menos uma linha de ônibus parando de circular em algum espaço do território, segundo levantamento do Diário do Nordeste. Um dia após o anúncio do Sindiônibus surpreender a população, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), informou que os ônibus voltam às ruas nesta quarta-feira (1º). A informação foi dada na noite de ontem (30), durante a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Serviluz.

O bairro que havia sido mais afetado pela suspensão anunciada na segunda-feira (29) foi o Centro, por onde passam metade das 25 linhas, como o 022 (Jardim das Oliveiras/Centro), o 106 (Floresta/Centro), o 302 (Rodolfo Teofílo/José Bastos/Centro) e o 903 (Papicu/Varjota/Centro).

Em seguida, como segundo bairro por onde passam mais linhas dentre as que voltam às ruas nesta quarta-feira, está o Bairro de Fátima, com seis rotas. Entre elas estão: o 014 (Aguanambi/Rodoviária II/Centro), o 513 (Parangaba/UECE/Luciano Carneiro) e o 633 (Passaré/Centro).

O 374, linha de ônibus que liga o bairro Aracapé ao Terminal José de Alencar, no centro da Cidade, é a mais longa entre as que haviam sido cortadas. Os veículos cruzam Fortaleza passando por 14 bairros na ida e 13 na volta, entre Mondubim, Jardim Cearense, Maraponga, Couto Fernandes, Planalto Ayrton Senna e Itaperi.

Na tabela abaixo, é possível conferir por quais bairros cada uma das 25 linhas de ônibus passam. A ferramenta permite pesquisar por bairro e ordenar as informações pelo número ou pelo nome das rotas, pelo trecho (ida ou volta), bairro ou regional.

Metodologia

O Diário do Nordeste realizou esta análise a partir do cruzamento de informações sobre a rota seguida pelas 25 linhas de ônibus que haviam sido suspensas, disponibilizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), e da divisão territorial dos 121 bairros da Capital, disponível na plataforma Fortaleza em Mapas, desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan).

Com apoio de ferramentas de inteligência artificial e da linguagem de programação python, foi possível identificar onde cada linha de ônibus passava ao sobrepor o traçado das rotas com os limites de cada bairro, mostrando quais áreas foram afetadas pela suspensão. Também foi feito o agrupamento dessas informações por bairro e Secretaria Executiva Regional.

Legenda: Atualmente, o Executivo municipal repassa cerca de R$ 16 milhões por mês, após reforço extra de R$ 2,5 milhões mensais nos últimos dois meses. Mas o valor do subsídio, segundo Barreira, deveria ser de mais de R$ 20 milhões. Foto: Kid Junior

Explore o mapa

No mapa a seguir, é possível ver a rota dos 25 de ônibus que devem voltar a circular nesta quarta-feira. Dê zoom e clique nas linhas coloridas para ver o número e o nome correspondentes.

Entenda o caso

A população de Fortaleza foi surpreendida na última segunda-feira (29) com o anúncio do Sindiônibus. Além das suspensões, o Sindicato também reduziu a frota de outras 29 linhas e elevou a frota de sete com 20 veículos extras. A justificativa, segundo o presidente da entidade, Dimas Barreira, foi que o valor pago pela Prefeitura como subsídio para a operação não é suficiente.

Atualmente, o Executivo municipal repassa cerca de R$ 16 milhões por mês, após reforço extra de R$ 2,5 milhões mensais nos últimos dois meses. Mas o valor do subsídio, segundo Barreira, deveria ser de mais de R$ 20 milhões. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele afirmou que novas suspensões não estavam descartadas.

No mesmo dia, o presidente da Etufor, George Dantas, afirmou que as mudanças foram decisões exclusivas do Sindicato e que o órgão municipal foi pego de surpresa. Porém, o presidente do Sindiônibus afirmou, em entrevista, que um documento sobre a situação foi protocolado junto à Empresa há mais de um mês.

Veja também Ceará Sindiônibus diz que não houve verba extra, e retorno de ônibus é para melhorar diálogo Ceará Prefeitura discute com Governo do CE ‘ampliar ajuda’ para custear ônibus de Fortaleza

Ao longo da segunda-feira, passageiros relataram os impactos no deslocamento cotidiano, com atrasos e formação de longas filas para conseguir entrar nos veículos que chegavam às paradas e terminais. Além disso, trabalhadores do transporte coletivo sofrem com o medo de demissões e piora nas condições de trabalho — situação que segue desde o fechamento da empresa Santa Cecília, no último mês de agosto.

O Município chegou a protocolar uma notificação extrajudicial ao Sindiônibus e exigiu que os ônibus voltassem a funcionar de forma integral dentro de 24 horas. O documento foi apresentado pela Prefeitura pouco antes do anúncio do prefeito Evandro Leitão (PT) de que os veículos voltarão às ruas nesta quarta-feira (1º).

Na manhã desta terça-feira (30), o gestor municipal chegou a informar que a Prefeitura avaliava incorporar vans e topics à rede de transporte coletivo de Fortaleza para tentar suprir a demanda de usuários que ficaram sem as linhas.