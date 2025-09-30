Evandro Leitão anuncia que ônibus suspensos em Fortaleza irão retornar nesta quarta-feira (1º)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, informou, na tarde desta terça-feira (30), que os ônibus de Fortaleza suspensos na última segunda-feira (29) voltarão às ruas nesta quarta-feira (1º). O anúncio foi feito durante a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Serviluz.

“Quero iniciar minhas palavras fazendo um anúncio por entender e compreender que é muito importante. Ontem todos nós fomos pegos de surpresa, a população de Fortaleza foi pegue de surpresa, quando o Sindicato dos ônibus excluíram um total de 25 linhas, refazendo um total de 29 trechos, e nós não aceitamos. Estávamos em tratativa, fomos pegues de surpresa, tanto quanto a população, e eu quero anunciar que amanhã os ônibus estarão retornando para todos esses trechos e linhas que foram retiradas”, afirmou Evandro Leitão.

Veja anúncio do prefeito:

Na manhã desta terça-feira (30), Evandro Leitão chegou a informar que a Prefeitura avaliava incorporar vans e topics à rede de transporte coletivo de Fortaleza para tentar suprir a demanda de usuários que ficaram sem as linhas.

“Nós estamos trabalhando para suprir essa ação desrespeitosa com a população fortalezense de outra forma, com o transporte complementar, para que a população não fique desassistida”, disse o gestor durante entrega do posto de saúde Maciel de Brito, no bairro Conjunto Ceará.

Em nota enviada à redação após o anúncio de Evandro, o Sindiônibus conformou o retorno e declarou que a partir desta quarta-feira a operação dos ônibus em Fortaleza voltará a seguir os parâmetros definidos pela Etufor para cada linha.

"A decisão é fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado, mesmo diante das dificuldades financeiras que impactam o setor, especialmente no cumprimento dos compromissos salariais com colaboradores e fornecedores essenciais, como combustível" acrescenta a nota.

Entretanto, a entidade diz que é preciso ampliar com urgência o diálogo sobre o transporte coletivo, "de forma a construir soluções conjuntas que garantam a continuidade e a qualidade da mobilidade urbana em nossa capital".

O Sindiônibus pontuou ainda que a suspensão foi realizada em caráter emergencial e que a medida integrou um conjunto de ações para diante do desequilíbrio financeiro. "O estudo que embasou a decisão considerou fatores como dimensionamento da frota, análise de rotas e demanda de passageiros, sempre com base em critérios técnicos".

Notificação extrajudicial

O Município chegou a protolocar uma notificação extrajudicial ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), e exigiu que as 25 linhas de ônibus suspensas na segunda-feira, e as outras 29 com frotas reduzidas, voltem a funcionar de forma integral dentro de 24 horas.

O documento, apresentado pela Prefeitura pouco antes do anúncio de Evandro Leitão, alega que interrupção do serviço é considerada arbitrária e abusiva pelo Município. Além disso, deixou aproximadamente 10,4 mil passageiros por dia sem transporte coletivo.

A Prefeitura reitera que, como o transporte coletivo é um serviço público essencial, a conduta das empresas teria violado a Constituição Federal, as leis que exigem a continuidade, regularidade e eficiência dos serviços concedidos.

"Em caso de descumprimento das determinações acima ou de ausência de comprovação adequada das informações solicitadas, o Município de Fortaleza adotará todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive a aplicação das penalidades contratuais previstas, a lavratura de autos de infração, a retenção de repasses financeiros e o ajuizamento das ações necessárias à proteção do interesse público e à garantia da continuidade do serviço essencial de transporte coletivo urbano", diz a notificação.

Já o Sindiônibus alegou, na segunda-feira, que faltam R$ 7 milhões mensais para pagar as despesas do transporte coletivo fechar todo mês. De acordo com presidente da instituição, Dimas Barreira, a Prefeitura repassa atualmente cerca de R$ 16 milhões mensalmente, mas ainda assim o saldo é negativo.

Dimas disse ainda, na segunda-feira, que o Sindicato protocolou um documento sobre a situação junto à Etufor há mais de um mês informando sobre a necessidade de tomar algumas medidas para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.

Legenda: Em Fortaleza, 25 linhas de ônibus foram suspensas, sem anúncio prévio, pegando passageiros de surpresa Foto: Fabiane de Paula

A decisão resultou em mais de 50 alterações nas linhas de ônibus de Fortaleza e, segundo a gestão, surpreendeu, além dos passageiros, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

"Essa diminuição dos serviços, anunciada hoje, é uma decisão unilateral do Sindiônibus, que nos pegou de surpresa, porque em novembro é a data base da discussão do equilíbrio tarifário, de uma nova tarifa e novo subsídio. Então, essa decisão muito próxima da data base, nós não concordamos e não orientamos", disse George Dantas, presidente da Etufor, na segunda-feira.

Confira as 25 linhas suspensas na Capital

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

Confira as 29 linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza