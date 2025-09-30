Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Evandro Leitão anuncia que ônibus suspensos em Fortaleza irão retornar nesta quarta-feira (1º)

O Município chegou a protolocar uma notificação extrajudicial ao Sindiônibus

Escrito por
Dahiana Araújo dahiana.araujo@svm.com.br
(Atualizado às 18:17)
Ceará
Prefeito anunciou retorno dos ônibus durante evento na tarde dessa terça-feira
Legenda: Prefeito anunciou retorno dos ônibus durante evento na tarde dessa terça-feira
Foto: Thiago Gadelha

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, informou, na tarde desta terça-feira (30), que os ônibus de Fortaleza suspensos na última segunda-feira (29) voltarão às ruas nesta quarta-feira (1º). O anúncio foi feito durante a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Serviluz. 

“Quero iniciar minhas palavras fazendo um anúncio por entender e compreender que é muito importante. Ontem todos nós fomos pegos de surpresa, a população de Fortaleza foi pegue de surpresa, quando o Sindicato dos ônibus excluíram um total de 25 linhas, refazendo um total de 29 trechos, e nós não aceitamos. Estávamos em tratativa, fomos pegues de surpresa, tanto quanto a população, e eu quero anunciar que amanhã os ônibus estarão retornando para todos esses trechos e linhas que foram retiradas”, afirmou Evandro Leitão.

Veja anúncio do prefeito:

Na manhã desta terça-feira (30), Evandro Leitão chegou a informar que a Prefeitura avaliava incorporar vans e topics à rede de transporte coletivo de Fortaleza para tentar suprir a demanda de usuários que ficaram sem as linhas. 

“Nós estamos trabalhando para suprir essa ação desrespeitosa com a população fortalezense de outra forma, com o transporte complementar, para que a população não fique desassistida”, disse o gestor durante entrega do posto de saúde Maciel de Brito, no bairro Conjunto Ceará.

Em nota enviada à redação após o anúncio de Evandro, o Sindiônibus conformou o retorno e declarou que a partir desta quarta-feira a operação dos ônibus em Fortaleza voltará a seguir os parâmetros definidos pela Etufor para cada linha. 

"A decisão é fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado, mesmo diante das dificuldades financeiras que impactam o setor, especialmente no cumprimento dos compromissos  salariais com colaboradores e fornecedores essenciais, como combustível" acrescenta a nota.

Entretanto, a entidade diz que é preciso  ampliar com urgência o diálogo sobre o transporte coletivo, "de forma a construir soluções conjuntas que garantam a continuidade e a qualidade da mobilidade urbana em nossa capital".

O Sindiônibus pontuou ainda que a suspensão foi realizada em caráter emergencial e que a medida integrou um conjunto de ações para diante do desequilíbrio financeiro. "O estudo que embasou a decisão considerou fatores como dimensionamento da frota, análise de rotas e demanda de passageiros, sempre com base em critérios técnicos".

Notificação extrajudicial

O Município chegou a protolocar uma notificação extrajudicial ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), e exigiu que as 25 linhas de ônibus suspensas na segunda-feira, e as outras 29 com frotas reduzidas, voltem a funcionar de forma integral dentro de 24 horas. 

O documento, apresentado pela Prefeitura pouco antes do anúncio de Evandro Leitão,  alega que interrupção do serviço é considerada arbitrária e abusiva pelo Município. Além disso, deixou aproximadamente 10,4 mil passageiros por dia sem transporte coletivo.

A Prefeitura reitera que, como o transporte coletivo é um serviço público essencial, a conduta das empresas teria violado a Constituição Federal, as leis que exigem a continuidade, regularidade e eficiência dos serviços concedidos. 

"Em caso de descumprimento das determinações acima ou de ausência de comprovação adequada das informações solicitadas, o Município de Fortaleza adotará todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive a aplicação das penalidades contratuais previstas, a lavratura de autos de infração, a retenção de repasses financeiros e o ajuizamento das ações necessárias à proteção do interesse público e à garantia da continuidade do serviço essencial de transporte coletivo urbano", diz a notificação.

Veja também

teaser image
Ceará

Prefeitura de Fortaleza notifica Sindiônibus e exige retorno de ônibus suspensos em 24 horas

teaser image
Ceará

Prefeitura discute com Governo do CE ‘ampliar ajuda’ para custear ônibus de Fortaleza

Já o Sindiônibus alegou, na segunda-feira, que faltam R$ 7 milhões mensais para pagar as despesas do transporte coletivo fechar todo mês. De acordo com presidente da instituição, Dimas Barreira, a Prefeitura repassa atualmente cerca de R$ 16 milhões mensalmente, mas ainda assim o saldo é negativo.

Dimas disse ainda, na segunda-feira, que o Sindicato protocolou um documento sobre a situação junto à Etufor há mais de um mês informando sobre a necessidade  de tomar algumas medidas para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.

Legenda: Em Fortaleza, 25 linhas de ônibus foram suspensas, sem anúncio prévio, pegando passageiros de surpresa
Foto: Fabiane de Paula

A decisão resultou em mais de 50 alterações nas linhas de ônibus de Fortaleza e, segundo a gestão, surpreendeu, além dos passageiros, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

"Essa diminuição dos serviços, anunciada hoje, é uma decisão unilateral do Sindiônibus, que nos pegou de surpresa, porque em novembro é a data base da discussão do equilíbrio tarifário, de uma nova tarifa e novo subsídio. Então, essa decisão muito próxima da data base, nós não concordamos e não orientamos", disse George Dantas, presidente da Etufor, na segunda-feira. 

Confira as 25 linhas suspensas na Capital

  • 014 - Rodoviária/Aguanambi 2
  • 020 - Campus do Pici
  • 022 - Jardim das Oliveiras/Centro
  • 081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
  • 091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
  • 097 - Ant. Bezerra/Siqueira
  • 106 - Floresta/Centro
  • 200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
  • 217 - Estação/Pio Saraiva 2
  • 302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
  • 307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
  • 352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
  • 374 - Aracapé/Centro
  • 400 - Osório de Paiva/Siqueira
  • 404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
  • 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
  • 513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
  • 614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
  • 633 - Passaré/Centro
  • 653 - Santa Fé/Messejana
  • 668 - Pq. Betânia/Messejana
  • 701 - Pq. Americano/Centro
  • 835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
  • 903 - Papicu/Varjota/Centro
  • 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

Confira as 29 linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza

  • 21 Luciano Cavalcante/Papicu
  • 25 Opaia/Lagoa
  • 26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
  • 40 Parangaba/Lagoa
  • 65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
  • 82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
  • 84 Siqueira/Perimetral/Messejana
  • 87 Expresso/Siqueira/Papicu
  • 89 Expresso/Parangaba/Papicu
  • 110 Vila do Mar/Centro
  • 300 Expresso/Siqueira/Centro
  • 338 Canindezinho/Siqueira
  • 340 Cj Itaperi/Parangaba
  • 353 Parangaba/Parque Veras
  • 361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
  • 366 Bom Jardim II/Siqueira
  • 378 Urucutuba/Siqueira
  • 394 Parque Universitários/Lagoa
  • 411 Lagoa/Montese/Centro
  • 421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
  • 611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
  • 613 Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro
  • 622 Pedras II/Messejana
  • 636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
  • 641 Guajerú I/Messejana
  • 650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
  • 666 Jardim Castelão/Centro
  • 702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
  • 825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Foto de cima que mostra terminal de ônibus que mostra veículos e passageiros
Ceará

Sindiônibus diz que não houve verba extra, e retorno de ônibus é para melhorar diálogo

Dimas Barreira declarou que não é fácil a volta dos coletivos às ruas, pois a "situação financeira é muito frágil".

Matheus Facundo
Há 12 minutos
Prefeito anunciou retorno dos ônibus durante evento na tarde dessa terça-feira
Ceará

Evandro Leitão anuncia que ônibus suspensos em Fortaleza irão retornar nesta quarta-feira (1º)

O Município chegou a protolocar uma notificação extrajudicial ao Sindiônibus

Dahiana Araújo
Há 2 horas
Passageiros dentro de um terminal e embarcando em um ônibus.
Ceará

Etufor anuncia retorno de 2 das 25 linhas de ônibus suspensas

Linhas voltarão em caráter emergencial

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
imagem mostra passageiros de ônibus subindo em coletivo em Fortaleza
Ceará

Prefeitura de Fortaleza notifica Sindiônibus e exige retorno de ônibus suspensos em 24 horas

O Município diz que poderá adotar medidas administrativas e judiciais, como a aplicação de penalidades contratuais, a retenção de repasses financeiros e o ajuizamento de ações judiciais

Thatiany Nascimento
Há 2 horas
Imagem vista de baixo mostra ônibus de Fortaleza, veículo em branco e detalhes azuis.
Ceará

Prefeitura discute com Governo do CE ‘ampliar ajuda’ para custear ônibus de Fortaleza

Hoje, Estado contribui para o funcionamento por meio da isenção de impostos para empresas de ônibus

Theyse Viana e Clarice Nascimento
30 de Setembro de 2025
Uma fila de seis ônibus urbanos modernos, com carroceria branca e detalhes azuis, está estacionada lado a lado em um pátio pavimentado. No fundo, sob um céu azul claro com poucas nuvens, há uma fileira de prédios residenciais altos e modernos, sendo alguns brancos e outros com fachada espelhada, caracterizando uma paisagem urbana.
Ceará

Fortaleza avalia usar vans e topics para substituir linhas de ônibus suspensas

Na segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil pessoas foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas

Clarice Nascimento e Theyse Viana
30 de Setembro de 2025
Ceará

Alunos 60+ ocupam universidade para manter mente ativa, socializar e reforçam debate sobre inclusão

Thatiany Nascimento
30 de Setembro de 2025
Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades
Ceará

Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades

Equipamentos da Secretaria da Proteção Social oferecem atividades gratuitas em Fortaleza, fortalecendo vínculos sociais e oportunidades para todas as idades

Agência de Conteúdo DN
30 de Setembro de 2025
Passageiros em terminal de ônibus.
Ceará

'40 minutos na parada': usuários afetados por suspensão de ônibus em Fortaleza relatam prejuízos

Além das 25 linhas de ônibus suspensas, outras 29 rotas tiveram a frota reduzida nesta segunda-feira (29)

Gabriela Custódio e Ana Alice Freire*
30 de Setembro de 2025
Uma fotografia de média-longa distância com efeito de desfoque de movimento mostra um ônibus de transporte público em uma rua de Fortaleza. O ônibus, com as cores azul claro, verde-água e branco, está em movimento, e a imagem capta o borrão da velocidade. Em primeiro plano, há três silhuetas de pessoas (duas mulheres e um homem, de costas) sentadas ou em pé, esperando, cujos contornos estão mais desfocados. O cenário em fundo inclui construções baixas e alguma vegetação, mas está ligeiramente claro demais e desfocado, com um efeito de luz forte vindo de cima, o que sugere um dia ensolarado. A cena ilustra o tema de mobilidade urbana.
Ceará

Crise do transporte coletivo em Fortaleza passa por financiamento e conforto de passageiros; entenda

Clarice Nascimento
30 de Setembro de 2025
Padre critica cães em missa no CE: 'Cachorro deitado com carrapato no pé do altar'
Ceará

Padre critica cães em missa no CE: 'Cachorro deitado com carrapato no pé do altar'

Reclamação do padre Acúrcio de Oliveira Barros ocorreu durante celebração em Brejo Santo, no Interior do Ceará

João Lima Neto
29 de Setembro de 2025
Pessoas entram em ônibus coletivo em Fortaleza.
Ceará

Sindiônibus não descarta novas suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza; veja detalhes

Presidente do Sindicato das Empresas afirma que 9.000 passageiros devem ser afetados pela medida adotada nesta segunda-feira

Gabriela Custódio e Dahiana Araújo
29 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra equipes da Marinha do Brasil rebocando a embarcação.
Ceará

Embarcação pesqueira à deriva e sem tripulantes é encontrada no litoral do Ceará

O barco foi localizado e rebocado por equipes da Marinha do Brasil

Redação
29 de Setembro de 2025
Ônibus urbano da frota de Fortaleza, modelo Marcopolo, pintado nas cores branco e azul, estacionado em via pavimentada com paralelepípedos, com letreiro eletrônico aceso indicando ‘Viação Fortaleza’.
Ceará

Valor ‘ideal’ da passagem de ônibus em Fortaleza deveria ser mais de R$ 7,00; entenda

Estudo da chamada “tarifa técnica” é feito anualmente, e parte do preço é paga pela Prefeitura

Theyse Viana e Dahiana Araújo
29 de Setembro de 2025
Passageiros de ônibus entram em veículo no terminal de integração.
Ceará

Trabalhadores de ônibus temem demissões e sobrecarga após suspensão de linhas em Fortaleza

O presidente do Sintro, Domingos Neto, afirma que irá oficiar a Prefeitura e o Sindiônibus e mobilizar funcionários em dois terminais de integração

Luana Severo
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra ônibus em Fortaleza
Ceará

UFC lamenta suspensão de linha de ônibus no Pici: 'Sem qualquer comunicação prévia'

Universidade informa que ficou sabendo da paralisação da rota apenas na manhã desta segunda (29)

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra ônibus de transporte público da Prefeitura de Fortaleza estacionado em terminal, com detalhes visíveis na lateral e fundo de céu com nuvens.
Ceará

'Nos pegou de surpresa', diz presidente da Etufor sobre suspensão de linhas de ônibus

Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Movimentada estação de transporte público urbano com várias pessoas caminhando ao redor de ônibus em uma cidade, sob estrutura moderna.
Ceará

Sindiônibus diz que faltam R$ 7 milhões mensais para conta do transporte na Capital fechar

Presidente de sindicato diz que a crise tem afetado a sobrevivência das empresas operadoras

Daniella de Lavôr, João Lima Neto
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra homem entrando no ônibus da prefeitura de Fortaleza, Ceará, em uma parada de transporte público, durante o dia, com estrutura metálica no teto.
Ceará

29 linhas de ônibus têm frotas reduzidas em Fortaleza

Mudança se soma ao anúncio sobre outras 25 rotas do transporte público que foram suspensas na Capital

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Terminal da Parangaba
Ceará

Empresas suspendem 25 linhas de ônibus em Fortaleza nesta segunda (29)

Segundo o Sindiônibus, mudança aconteceu após 'estudos técnicos'. Passageiros foram pegos de surpresa

João Lima Neto, Beatriz Irineu, Milenna Murta* e Gabriel Bezerra*
29 de Setembro de 2025