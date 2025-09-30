Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prefeitura discute com Governo do CE ‘ampliar ajuda’ para custear ônibus de Fortaleza

Hoje, Estado contribui para o funcionamento por meio da isenção de impostos para empresas de ônibus

Escrito por
e
Ceará
Imagem vista de baixo mostra ônibus de Fortaleza, veículo em branco e detalhes azuis.
Legenda: Aumento de recursos financeiros é colocado como necessidade para reforço do transporte público coletivo
Foto: Fabiane de Paula

Com a crise financeira que envolve o financiamento do sistema de transporte público coletivo de Fortaleza, a Prefeitura tem discutido com o Governo do Ceará a necessidade de “ampliar a ajuda” do Estado no custeio. 

A declaração foi dada pelo prefeito Evandro Leitão, nesta terça-feira (30), durante evento de saúde no bairro Conjunto Ceará. “Estamos discutindo com o Governo do Estado do Ceará para que ele pudesse ampliar a ajuda que ele hoje dá, que hoje é de R$ 26 milhões”, calculou o gestor.

Parte da população de Fortaleza vive, desde segunda-feira (29), momentos de crise, desde que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), suspendeu 25 linhas de ônibus na cidade, além de ter alterado a rota de outras 29. 

Veja também

teaser image
Ceará

Crise do transporte coletivo em Fortaleza passa por financiamento e conforto de passageiros; entenda

teaser image
Ceará

Fortaleza avalia usar vans e topics para substituir linhas de ônibus suspensas

teaser image
Ceará

'40 minutos na parada': usuários afetados por suspensão de ônibus em Fortaleza relatam prejuízos

A participação do Governo do Estado no custeio do sistema ocorre, hoje, por meio de três ações: 

  • Isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel, que representa R$ 20 milhões em “auxílio” às empresas de ônibus;
  • Isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da frota de ônibus, que representa R$ 4 milhões; e
  • Incentivo de R$ 2 milhões para Bilhete Único Metropolitano

A conta da circulação dos ônibus de Fortaleza é “paga” ainda pela Prefeitura, com subsídio mensal de R$ 14,5 milhões às empresas, em 2025; e pelos passageiros pagantes, com tarifa pública de R$ 4,50. 

O Sindiônibus, contudo, afirma que o subsídio municipal não tem sido suficiente para bancar a operação, diante da queda no número de usuários e do não aumento da tarifa cobrada.

Ajuda federal

Questionado pelo Diário do Nordeste sobre a possibilidade de pedir auxílio ao Governo Federal para pagar a conta do transporte, Evandro reforçou apenas que “mais de meio milhão de pessoas ainda usam os ônibus” da cidade, e que o problema “não será solucionado se não houver diálogo”, sem mencionar a União.

George Dantas, presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), confirma que “hoje a União ainda não contribui”, mas observa que existe um projeto de lei federal nesse sentido, “porque as capitais precisam desse apoio”.

“O orçamento das prefeituras não estava acostumado com esse custo, porque a demanda caiu bruscamente. Menos de 10% dos usuários de transporte coletivo hoje pagam a passagem inteira”, estima o gestor.

Vans e 'topics'

Também na manhã de hoje (30), o prefeito de Fortaleza afirmou que o transporte complementar com vans e 'topics' podem ser alternativa para reduzir os impactos da alteração no funcionamento de mais de 50 linhas de ônibus da cidade. 

“Nós estamos trabalhando para suprir essa ação desrespeitosa com a população fortalezense de outra forma, com o transporte complementar, para que a população não fique desassistida”, afirmou o gestor.

Nessa segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil fortalezenses foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas, por decisão do Sindiônibus.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem vista de baixo mostra ônibus de Fortaleza, veículo em branco e detalhes azuis.
Ceará

Prefeitura discute com Governo do CE ‘ampliar ajuda’ para custear ônibus de Fortaleza

Hoje, Estado contribui para o funcionamento por meio da isenção de impostos para empresas de ônibus

Theyse Viana e Clarice Nascimento
Há 2 horas
Uma fila de seis ônibus urbanos modernos, com carroceria branca e detalhes azuis, está estacionada lado a lado em um pátio pavimentado. No fundo, sob um céu azul claro com poucas nuvens, há uma fileira de prédios residenciais altos e modernos, sendo alguns brancos e outros com fachada espelhada, caracterizando uma paisagem urbana.
Ceará

Fortaleza avalia usar vans e topics para substituir linhas de ônibus suspensas

Na segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil pessoas foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas

Clarice Nascimento e Theyse Viana
30 de Setembro de 2025
Ceará

Alunos 60+ ocupam universidade para manter mente ativa, socializar e reforçam debate sobre inclusão

Thatiany Nascimento
30 de Setembro de 2025
Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades
Ceará

Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades

Equipamentos da Secretaria da Proteção Social oferecem atividades gratuitas em Fortaleza, fortalecendo vínculos sociais e oportunidades para todas as idades

Agência de Conteúdo DN
30 de Setembro de 2025
Passageiros em terminal de ônibus.
Ceará

'40 minutos na parada': usuários afetados por suspensão de ônibus em Fortaleza relatam prejuízos

Além das 25 linhas de ônibus suspensas, outras 29 rotas tiveram a frota reduzida nesta segunda-feira (29)

Gabriela Custódio e Ana Alice Freire*
30 de Setembro de 2025
Uma fotografia de média-longa distância com efeito de desfoque de movimento mostra um ônibus de transporte público em uma rua de Fortaleza. O ônibus, com as cores azul claro, verde-água e branco, está em movimento, e a imagem capta o borrão da velocidade. Em primeiro plano, há três silhuetas de pessoas (duas mulheres e um homem, de costas) sentadas ou em pé, esperando, cujos contornos estão mais desfocados. O cenário em fundo inclui construções baixas e alguma vegetação, mas está ligeiramente claro demais e desfocado, com um efeito de luz forte vindo de cima, o que sugere um dia ensolarado. A cena ilustra o tema de mobilidade urbana.
Ceará

Crise do transporte coletivo em Fortaleza passa por financiamento e conforto de passageiros; entenda

Clarice Nascimento
30 de Setembro de 2025
Padre critica cães em missa no CE: 'Cachorro deitado com carrapato no pé do altar'
Ceará

Padre critica cães em missa no CE: 'Cachorro deitado com carrapato no pé do altar'

Reclamação do padre Acúrcio de Oliveira Barros ocorreu durante celebração em Brejo Santo, no Interior do Ceará

João Lima Neto
29 de Setembro de 2025
Pessoas entram em ônibus coletivo em Fortaleza.
Ceará

Sindiônibus não descarta novas suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza; veja detalhes

Presidente do Sindicato das Empresas afirma que 9.000 passageiros devem ser afetados pela medida adotada nesta segunda-feira

Gabriela Custódio e Dahiana Araújo
29 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra equipes da Marinha do Brasil rebocando a embarcação.
Ceará

Embarcação pesqueira à deriva e sem tripulantes é encontrada no litoral do Ceará

O barco foi localizado e rebocado por equipes da Marinha do Brasil

Redação
29 de Setembro de 2025
Ônibus urbano da frota de Fortaleza, modelo Marcopolo, pintado nas cores branco e azul, estacionado em via pavimentada com paralelepípedos, com letreiro eletrônico aceso indicando ‘Viação Fortaleza’.
Ceará

Valor ‘ideal’ da passagem de ônibus em Fortaleza deveria ser mais de R$ 7,00; entenda

Estudo da chamada “tarifa técnica” é feito anualmente, e parte do preço é paga pela Prefeitura

Theyse Viana e Dahiana Araújo
29 de Setembro de 2025
Passageiros de ônibus entram em veículo no terminal de integração.
Ceará

Trabalhadores de ônibus temem demissões e sobrecarga após suspensão de linhas em Fortaleza

O presidente do Sintro, Domingos Neto, afirma que irá oficiar a Prefeitura e o Sindiônibus e mobilizar funcionários em dois terminais de integração

Luana Severo
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra ônibus em Fortaleza
Ceará

UFC lamenta suspensão de linha de ônibus no Pici: 'Sem qualquer comunicação prévia'

Universidade informa que ficou sabendo da paralisação da rota apenas na manhã desta segunda (29)

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra ônibus de transporte público da Prefeitura de Fortaleza estacionado em terminal, com detalhes visíveis na lateral e fundo de céu com nuvens.
Ceará

'Nos pegou de surpresa', diz presidente da Etufor sobre suspensão de linhas de ônibus

Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Movimentada estação de transporte público urbano com várias pessoas caminhando ao redor de ônibus em uma cidade, sob estrutura moderna.
Ceará

Sindiônibus diz que faltam R$ 7 milhões mensais para conta do transporte na Capital fechar

Presidente de sindicato diz que a crise tem afetado a sobrevivência das empresas operadoras

Daniella de Lavôr, João Lima Neto
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra homem entrando no ônibus da prefeitura de Fortaleza, Ceará, em uma parada de transporte público, durante o dia, com estrutura metálica no teto.
Ceará

29 linhas de ônibus têm frotas reduzidas em Fortaleza

Mudança se soma ao anúncio sobre outras 25 rotas do transporte público que foram suspensas na Capital

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Terminal da Parangaba
Ceará

Empresas suspendem 25 linhas de ônibus em Fortaleza nesta segunda (29)

Segundo o Sindiônibus, mudança aconteceu após 'estudos técnicos'. Passageiros foram pegos de surpresa

João Lima Neto, Beatriz Irineu, Milenna Murta* e Gabriel Bezerra*
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra criança de camiseta laranja sentada de costas em um bloco verde e rosa em uma sala de terapia.
Ceará

Crianças terão teste de rotina no SUS para identificar sinais de autismo; entenda

Pequenos entre 16 e 30 meses de idade passarão pela triagem na atenção primária

Redação
29 de Setembro de 2025
Incêndio em vegetação em Aracati faz moradores serem retirados de casa
Ceará

Incêndio em vegetação em Aracati faz moradores serem retirados de casa

O Corpo de Bombeiros também combate incêndio simultâneo em Beberibe, na mesma região

Redação
28 de Setembro de 2025
Motorista perde controle de caminhão e derruba quatro postes em rodovia no Ceará
Ceará

Motorista perde controle de caminhão e derruba quatro postes em rodovia no Ceará

Acidente ocorreu durante a madrugada; ninguém ficou ferido

Redação
28 de Setembro de 2025
PM salva professor engasgado com pedaço de carne no Ceará
Ceará

PM salva professor engasgado com pedaço de carne no Ceará

O policial utilizou a manobra de Heimlich para ajudar o homem em um restaurante na cidade de Pentecoste

Redação
28 de Setembro de 2025