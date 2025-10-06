Diário do Nordeste
'Estou infeliz': Ciro diz que PDT foi retirado dele e 'se vendeu' ao PT no Ceará

Ex-ministro, cotado como pré-candidato a governador do Estado, confirmou convites de outras legendas, mas evitou cravar saída

Inácio Aguiar
(Atualizado às 12:22)
Inácio Aguiar
O ex-ministro Ciro Gomes segue em conflito com o PDT, partido ao qual está filiado há 10 anos. No fim da semana passada, em Goiânia, ele se disse “infeliz” no partido, confirmou convites de outras legendas como o PSDB, mas evitou cravar uma mudança partidária neste momento. 

 Em entrevista coletiva na última sexta-feira (3), Ciro declarou que “a burocracia do PDT me tirou o partido no Ceará. Se eu quiser me candidatar hoje, não posso”, declarou o ex-ministro, cotado atualmente como pré-candidato ao governo do Estado do Ceara por membros da oposição.

Ciro disse ter recebido convite para voltar ao PSDB e também para integrar os quadros de União Brasil e Progressistas, que formam uma federação confirmada recentemente.

Desde o início do ano, o grupo de Ciro Gomes está em conflito com o comando do PDT no Estado. Passado o processo eleitoral de 2024, em que o partido ficou de fora do segundo turno na disputa à Prefeitura de Fortaleza, um grupo interno iniciou um processo de reaproximação com o PT que comanda o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza.

PDT integra base de Evandro 

Atualmente, na Câmara Municipal da Capital, 6 dos 8 vereadores eleitos apoiam o governo de Evandro Leitão na Prefeitura e ocupam, inclusive, postos na gestão. Há conversas em andamento, inclusive, para que o partido volte a integrar a base de Elmano em âmbito estadual, o que desagrada o ex-ministro. 

Em maio deste ano, um dos principais aliados de Ciro, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, anunciou desfiliação da Legenda, para construir um projeto de oposição ao PT no Estado. Há expectativa de que o ex-gestor se filie ao União Brasil, mas sem data marcada. 

Partidos em disputa 

Assim como PDT, o União Brasil se divide em relação ao governo Elmano de Freitas. Uma parte da legenda faz oposição, mas há grupo internos como o do deputado federal Moses Rodrigues e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que se aliam à gestão petista. 

De olho na eleição 2026, o grupo governista tenta negociar o apoio do União Brasil e do PP, que foram a federação União Progressista. O impasse dificulta a filiação de Roberto Cláudio e as definições de alianças para 2026. 

PDT já rebateu Ciro 

Não é a primeira vez que Ciro critica o movimento interno do PDT de se reaproximar do PT no Ceará. Em agosto passado, o ex-governador declarou que havia uma “tentativa de comprar o PDT” para, supostamente, evitar uma candidatura dele ao governo do Estado.  

Após a declaração, o deputado federal André Figueiredo, presidente estadual do Partido, disse que o PDT “nunca esteve a venda”. "Como membro há 41 anos do PDT apenas digo que nunca estivemos à venda. E que nossa ideologia sempre foi a mesma”, disse.