'Estou infeliz': Ciro diz que PDT foi retirado dele e 'se vendeu' ao PT no Ceará

O ex-ministro Ciro Gomes segue em conflito com o PDT, partido ao qual está filiado há 10 anos. No fim da semana passada, em Goiânia, ele se disse “infeliz” no partido, confirmou convites de outras legendas como o PSDB, mas evitou cravar uma mudança partidária neste momento.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (3), Ciro declarou que “a burocracia do PDT me tirou o partido no Ceará. Se eu quiser me candidatar hoje, não posso”, declarou o ex-ministro, cotado atualmente como pré-candidato ao governo do Estado do Ceara por membros da oposição. Ciro disse ter recebido convite para voltar ao PSDB e também para integrar os quadros de União Brasil e Progressistas, que formam uma federação confirmada recentemente.

PDT integra base de Evandro

Atualmente, na Câmara Municipal da Capital, 6 dos 8 vereadores eleitos apoiam o governo de Evandro Leitão na Prefeitura e ocupam, inclusive, postos na gestão. Há conversas em andamento, inclusive, para que o partido volte a integrar a base de Elmano em âmbito estadual, o que desagrada o ex-ministro.

Em maio deste ano, um dos principais aliados de Ciro, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, anunciou desfiliação da Legenda, para construir um projeto de oposição ao PT no Estado. Há expectativa de que o ex-gestor se filie ao União Brasil, mas sem data marcada.

Partidos em disputa

Assim como PDT, o União Brasil se divide em relação ao governo Elmano de Freitas. Uma parte da legenda faz oposição, mas há grupo internos como o do deputado federal Moses Rodrigues e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que se aliam à gestão petista.

De olho na eleição 2026, o grupo governista tenta negociar o apoio do União Brasil e do PP, que foram a federação União Progressista. O impasse dificulta a filiação de Roberto Cláudio e as definições de alianças para 2026.

PDT já rebateu Ciro

Não é a primeira vez que Ciro critica o movimento interno do PDT de se reaproximar do PT no Ceará. Em agosto passado, o ex-governador declarou que havia uma “tentativa de comprar o PDT” para, supostamente, evitar uma candidatura dele ao governo do Estado.