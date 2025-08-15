'Nunca estivemos à venda', diz André Figueiredo após fala de Ciro sobre tentativa de 'compra' do PDT

O presidente do PDT Ceará, André Figueiredo (PDT), foi sucinto ao responder a acusação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) de que haveria uma tentativa de "comprar" o PDT para impedi-lo de ser candidato ao Governo do Ceará.

"Como membro há 41 anos do PDT apenas digo que nunca estivemos à venda. E que nossa ideologia sempre foi a mesma", rebateu Figueiredo, em conversa com o PontoPoder.

A declaração de Ciro Gomes foi feita em entrevista durante o evento de comemoração do aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) nesta sexta-feira (15). Segundo ele, há uma tentativa de "tirar o meu direito de ser candidato".

"Na hora que se cogita uma possível candidatura minha para governador do estado, com relativa e generosa menção das pessoas de que eu teria condição de fazer essa disputa de forma competitiva, o que é que estão fazendo os poderosos do Ceará? Tentando comprar o meu partido", disse.

Ao PontoPoder, Figueiredo ressaltou ainda que quem esteve em reunião com Ciro, nesta quinta-feira (14), foi o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

A reunião aconteceu em Fortaleza, em meio a declarações de dirigentes partidários tucanos de que a filiação de Ciro Gomes ao PSDB está certa, faltando apenas a definição de data.

A reportagem acionou Lupi para saber qual o posicionamento dele sobre a fala de Ciro Gomes em que afirma que existe uma tentativa de "comprar" o PDT, mas não houve retorno.

Indagado sobre como foi a reunião com Lupi, Ciro Gomes apenas confirmou que o momento existiu, mas desconversou sobre quais assuntos foram tratados. Ele também não respondeu quando questionado sobre a ida para o PSDB.