Após reunião com Lupi, PDT de Fortaleza mantém foco em aproximação com o PT e preparação para 2026

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, participou na manhã desta sexta-feira (14), de reunião com a bancada de vereadores e a direção municipal da legenda em Fortaleza. O encontro, que também contou com a presença do presidente estadual André Figueiredo, marcou mais um passo no processo de reorganização partidária no Ceará diante da saída, dada como certa, de Ciro Gomes e de aliados próximos.

Segundo o presidente municipal do partido, Iraguassu Filho, Lupi deu poucos detalhes sobre a conversa que teve com Ciro Gomes antes da reunião, na Capital. O que ficou definido, porém, é que tanto o diretório municipal quanto o estadual vão seguir o planejamento para as eleições de 2026 dentro da estratégia de aproximação com o governo Elmano de Freitas no Estado e a gestão de Evandro Leitão em Fortaleza.

Na avaliação das lideranças presentes, a prioridade agora é fortalecer a estrutura partidária com quem permanece na sigla. O PDT, que perdeu grande parte de seus quadros com mandato desde 2022, concentra hoje seu maior capital político na Câmara Municipal de Fortaleza, onde elegeu a maior bancada, com oito vereadores.

Iraguassu adiantou que na próxima semana haverá uma nova reunião com os parlamentares para tratar das eleições internas que definirão os comandos municipal e estadual do partido. “O momento é de consolidar quem está e projetar o futuro da legenda alinhada ao nosso campo político”, resumiu.

Enquanto o PDT se articula para consolidar espaço no bloco governista, Ciro Gomes se movimenta na direção oposta, fortalecendo seu papel de liderança na oposição e com negociações avançadas para se filiar ao PSDB. A reconfiguração dos dois lados promete influenciar diretamente o tabuleiro político do Ceará nos próximos meses.