Em meio à possível desfiliação, Ciro Gomes recebe presidente nacional do PDT em Fortaleza

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, está fazendo um bate-volta em Fortaleza. O ex-ministro da Previdência de Lula chegou na noite desta quarta-feira (13) e já retorna nesta quinta (14) a Brasília, conforme apurou esta Coluna. Lupi vai conversar pessoalmente com o ex-ministro Ciro Gomes, em meio à forte especulação de que o cearense esteja prestes a deixar o PDT rumo ao PSDB.

Lupi e Ciro cultivaram uma amizade ao longo de uma década de convivência partidária. É nesse laço pessoal que está o principal motivo da vinda do dirigente pedetista ao Ceará, mais para uma conversa de amigo do que para uma tentativa formal de evitar a saída do ex-presidenciável. Fontes ouvidas nas últimas semanas por esta Coluna indicam que a decisão de Ciro já está tomada.

Incompatibilidade política

Na prática, o cenário é de incompatibilidade política: enquanto o PDT nacional e cearense reatam pontes com o PT, seja na gestão de Evandro Leitão em Fortaleza, seja no governo de Elmano de Freitas no Estado, Ciro e seus aliados reforçam uma oposição dura ao grupo petista no Ceará, com discursos cada vez mais incisivos e postura de pré-candidato oposicionista ao Palácio da Abolição em 2026.