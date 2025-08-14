Em meio à possível desfiliação, Ciro Gomes recebe presidente nacional do PDT em Fortaleza
Carlos Lupi está em Fortaleza mais para uma "conversa pessoal de amigos" do que para uma tentativa de evitar a saída
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, está fazendo um bate-volta em Fortaleza. O ex-ministro da Previdência de Lula chegou na noite desta quarta-feira (13) e já retorna nesta quinta (14) a Brasília, conforme apurou esta Coluna. Lupi vai conversar pessoalmente com o ex-ministro Ciro Gomes, em meio à forte especulação de que o cearense esteja prestes a deixar o PDT rumo ao PSDB.
Lupi e Ciro cultivaram uma amizade ao longo de uma década de convivência partidária. É nesse laço pessoal que está o principal motivo da vinda do dirigente pedetista ao Ceará, mais para uma conversa de amigo do que para uma tentativa formal de evitar a saída do ex-presidenciável. Fontes ouvidas nas últimas semanas por esta Coluna indicam que a decisão de Ciro já está tomada.
Incompatibilidade política
Na prática, o cenário é de incompatibilidade política: enquanto o PDT nacional e cearense reatam pontes com o PT, seja na gestão de Evandro Leitão em Fortaleza, seja no governo de Elmano de Freitas no Estado, Ciro e seus aliados reforçam uma oposição dura ao grupo petista no Ceará, com discursos cada vez mais incisivos e postura de pré-candidato oposicionista ao Palácio da Abolição em 2026.
No pano de fundo, as articulações da oposição para construir uma candidatura única ao governo estadual têm colocado Ciro como o nome mais forte. A eventual ida dele ao PSDB se encaixaria nesse desenho, que conta com partidos de centro-direita buscando unificação, embora ainda haja desafios.
A presença de Lupi em Fortaleza, portanto, parece marcar um momento simbólico: o de confirmação da ruptura partidária do ex-ministro. Um capitulo a mais no cenário pré-eleitoral cearense.