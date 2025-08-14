Após conversa entre Ciro e Lupi, bancada do PDT se reúne para falar sobre reestruturação e futuro

A passagem relâmpago do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, por Fortaleza nesta quarta e quinta-feira, para uma conversa pessoal com Ciro Gomes, coincide com um movimento interno da legenda na Capital. Ainda nesta quinta (14), a bancada de vereadores do partido e o diretório municipal se reúne com o presidente estadual André Figueiredo para um encontro de alinhamento que pode contar também com a presença de Lupi.

O pano de fundo é uma reestruturação do PDT após a saída, dada como certa, de Ciro e de seus aliados mais próximos. A crise se arrasta desde 2022, quando rupturas internas levaram o partido a perder boa parte de seus quadros com mandato, incluindo prefeitos e deputados estaduais. Hoje, a maior força eleitoral da sigla no Ceará está em Fortaleza, onde elegeu oito vereadores, a maior bancada da Câmara Municipal.

O grupo que pretende permanecer quer convencer a direção estadual e nacional a autorizar que quem planeja sair tenha liberdade para fazê-lo, liberando o caminho para que o PDT foque no futuro. A meta é preparar a legenda para a eleição 2026, estando na base de apoio ao prefeito Evandro Leitão na Capital e ao governador Elmano de Freitas no Estado.

Ciro e aliados no sentido oposto

Enquanto isso, Ciro se move no sentido oposto. Com o nome cotado para liderar uma candidatura única da oposição ao governo estadual, ele tem adotado uma postura dura contra o PT no Ceará e avança nas conversas para migrar ao PSDB, sinalizando uma guinada à direita no tabuleiro político.