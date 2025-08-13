Tratativas sobre ida de Ciro Gomes ao PSDB é para ele ser candidato a governador, diz Ozires Pontes

O presidente do PSDB Ceará, prefeito Ozires Pontes, declarou à coluna, nesta quarta-feira (13), que todas as conversas que nomes do partido têm feito com Ciro Gomes (PDT) para filiação dele à sigla é no sentido da disputa a governador em 2026.

O dirigente diz que "está tudo certo" para o retorno do ex-ministro aos quadros tucanos do Ceará e que espera que o evento de filiação seja no Ceará.

"Ninguém aqui do Ceará, e principalmente o próprio [ex-senador] Tasso, ventila essa possibilidade de candidatura à presidência da República. Tudo o que estamos tratando com ele é no sentido de candidatura a governador", disse o tucano.

Tasso 'empolgado'

O prefeito disse ainda o ex-senador Tasso Jereissati tem se mostrado bastante "empolgado" para essa filiação de Ciro e a candidatura de sucessão no Abolição.

Ciro, no entanto, não tem dado declarações públicas sobre o desembarque do PDT. A última vez que falou no assunto, defendeu a candidatura de Roberto Cláudio (sem partido).

A coluna procurou o presidente do partido nacionalmente, Carlos Lupi, para comentar o assunto, mas não houve retorno.