Sem confirmação de data, filiação de Ciro Gomes ao PSDB é dada como certa

Ex-ministro já fez todas as tratativas com o comando local e nacional tucano

Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 12:28)
Legenda: Ciro Gomes está deixando o PDT após 10 anos de filiação
A ida de Ciro Gomes para o PSDB é tratada como certa nos bastidores da política cearense e nacional. O movimento, articulado pelo ex-senador Tasso Jereissati, conta com o aval do presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, e de lideranças como o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves.  

A expectativa é de que o anúncio oficial ocorra ainda neste mês. A mudança ocorre em meio ao afastamento de Ciro do PDT, partido que já iniciou um processo de reestruturação no Ceará sem a presença do ex-ministro e do seu grupo político. 

Nesta semana, inclusive, o novo presidente municipal do PDT, Iraguassu Filho, deve ir à Câmara Municipal para uma reunião com a bancada do partido para tentar ajustar os próximos passos da reestruturação que mira a eleição de 2026. 

Do lado tucano, filiados já contam como certa a filiação de Ciro que está tendo encontros regulares com o senador Tasso Jereissati. 