Sem confirmação de data, filiação de Ciro Gomes ao PSDB é dada como certa

A ida de Ciro Gomes para o PSDB é tratada como certa nos bastidores da política cearense e nacional. O movimento, articulado pelo ex-senador Tasso Jereissati, conta com o aval do presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, e de lideranças como o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves.

Nesta semana, inclusive, o novo presidente municipal do PDT, Iraguassu Filho, deve ir à Câmara Municipal para uma reunião com a bancada do partido para tentar ajustar os próximos passos da reestruturação que mira a eleição de 2026.