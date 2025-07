Tasso diz a deputados que Ciro topa ser candidato ao governo; oposição reforça estar unida

Está encaminhada a filiação do ex-ministro Ciro Gomes ao PSDB. Apesar de o martelo não estar batido, as tratativas locais e nacionais já foram feitas. Além disso, filiado ao novo partido, Ciro considera topar a missão de ser candidato a governador pelo arco de aliança de oposição na eleição estadual do ano que vem.

Esse foi um dos encaminhamentos discutidos, nesta terça-feira (15), entre o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e lideranças de oposição no Estado. O ponto central, dizem alguns dos presentes, girou em torno do alinhamento entre os grupos para formar uma aliança que tenha musculatura para enfrentar o PT e o governador Elmano de Freitas em 2026.

Na última segunda-feira (14), Ciro e Tasso estiveram reunidos com a cúpula do PSDB em Brasília, na casa do líder do Partido na Câmara, deputado Adolfo Viana, da Bahia. Também participaram do encontro o presidente nacional tucano, Marconi Perilo, e o deputado federal Aécio Neves. No encontro, os encaminhamentos para a filiação foram dados.

Saída do PDT dada como certa