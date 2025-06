Eleição 2026: impasses e desafios que envolvem a volta de Ciro Gomes ao PSDB

As recentes movimentações de Ciro Gomes voltaram a mexer com o cenário político do Ceará e a despertar atenção nacional. O ex-ministro, que vive um desgaste público com o PDT, abriu conversas sobre uma possível volta ao PSDB, legenda onde iniciou a carreira.

A articulação, liderada por Tasso Jereissati e com sinal verde do presidente nacional do partido, Marconi Perillo, entretanto, esbarra em impasses de conjuntura e dilemas históricos.