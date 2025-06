Oscar Rodrigues elogia Ciro, Elmano e Roberto Cláudio e evita definir posição para 2026

Ao falar sobre as movimentações visando a disputa eleitoral de 2026, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), evitou definir posição e fez elogios a Ciro Gomes (PDT), ao governador Elmano de Freitas (PT) e a Roberto Cláudio, que está rumo ao partido dele. As declarações foram dadas ao PontoPoder, nesta sexta-feira (13), durante o Seminário Estadual do Ceará sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) na Assembleia Legislativa do Estado (Alece).

Questionado sobre o nome de Ciro como possível candidato ao Palácio da Abolição, o ex-deputado estadual pregou “respeito” ao político, ao ressaltar também que foi contemporâneo dele como professor na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Em 2024, Oscar foi responsável por derrotar a ex-governadora Izolda Cela (PSB) na disputa pela Prefeitura de Sobral, quebrando a hegemonia de quase 30 anos do grupo político dos Ferreira Gomes no comando do Município.

“A gente tem muito respeito pela sua inteligência, pela sua verocidade do trabalho e a gente vai esperar também se ele realmente for candidato a algum partido, observar quais serão as suas propostas para o Ceará ou para o partido que ele for estar filiado”, afirmou Oscar, ao se referir ao ex-ministro.

Em paralelo, Oscar Rodrigues também falou sobre Roberto Cláudio, que recentemente anunciou a saída do PDT e migração para o União Brasil. Sobre o novo colega de partido, o sobralense disse que o desenvolvimento de Fortaleza “deve muito” ao trabalho do ex-prefeito. Ao mesmo tempo, falou sobre a força política de Elmano junto aos prefeitos do Ceará.

“[Roberto Cláudio] É um grande nome para os quadros do governo do estado. Ele pode concorrer em boa posição, sabendo também que nós temos o Elmano como governador, que está muito forte em todas as prefeituras. Então, nessas alturas a gente não pode dizer quem é quem, quem é que vai ganhar, né? Vamos somar. Ou de um lado ou de outro, dependendo das composições, pra gente ir à luta e sermos superiores” Oscar Rodrigues Prefeito de Sobral

Nesse sentido, Oscar reforçou a indefinição em relação a 2026. “A política, como se sabe, ela é dinâmica. E a gente tá aguardando os acontecimentos para tomar uma posição, a mais coerente possível”, frisou.

FUTURO DO UNIÃO BRASIL

O partido de Oscar Rodrigues vive um processo de federação com o Progressistas (PP). Sobre o futuro da sigla, o prefeito de Sobral ressaltou que a legenda é de centro e ouve tanto a direita quanto a esquerda para chegar em um “pensamento racional” e “neutro”.

“O [União Brasil] tem uma grande quantidade de deputados federais, são quatro estaduais, quatro federais, então eles terão voz fortemente nessas coligações e nós somos favoráveis à coligação porque assim a gente une forças para o desenvolvimento social”, ressaltou.

A postura é parecida com a defendida pelo filho dele, o deputado federal Moses Rodrigues (União). Participando do seminário em Fortaleza nesta sexta (13), como relator do Plano Nacional de Educação (PNE) na Câmara dos Deputados, o parlamentar pediu “prudência” e “calma” sobre decisões acerca da posição do partido para 2026.

