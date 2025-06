Deputada do PL é vaiada em seminário sobre educação no Ceará: 'Para o terror da esquerdalha', rebate

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) foi vaiada por parte do público que participava do Seminário Estadual do Ceará sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), nesta sexta-feira (13), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O momento aconteceu quando a parlamentar fazia questionamentos ao relator do novo PNE, o deputado federal Moses Rodrigues. As perguntas versavam sobre temas como "ideologia de gênero", "desconstrução da identidade biológica" e "relativismo moral nas escolas públicas".

A discordância do público foi sentida logo no início da fala da parlamentar, logo depois dela citar os termos, mas foi se intensificando a medida que ela continuava a fala.

Em resposta, ela interrompeu os questionamentos e pediu para falar sem intervenção. "Eu sou uma pessoa que não tenho medo de cara feia, nem de grito, nem dessas besteiras assim. Negócio de grito, cara feia, pra mim, eu como com farinha", disse. Depois disso, o público, além das vaias, começou a gritar "sem retrocesso".

Apesar da intervenção do presidente da Comissão de Educação da Alece, Marcos Sobreira (PSB), que presidia a mesa do seminário, o embate entre a deputada e parte das pessoas que estavam no auditório Murilo Borges continuou.

Ao citar o marido e deputado federal Dr. Jaziel (PL), ela disse que ele participa da comissão que analisa o texto do novo Plano Nacional de Educação, "para o terror da esquerdalha". O público novamente se manifestou e, junto as vaias, começaram a gritar "sem anistia".

"Eu digo com tranquilidade, porque temos voz aqui, na Assembleia Legislativa, e o meu marido, deputado Jaziel, está em Brasília, para o terror da esquerdalha. Fui chamada para essa disputa enérgica e que amo fazer e dizer que temos vez e voz. É ela aqui, e ele lá", disse.

Na sequência, encerrou a fala agradecendo a Moses e reforçando que os questionamentos dela devem ser respeitados "assim como devem ser respeitados os eleitores cearenses que pensam exatamente como eu".