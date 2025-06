'Para ganhar eleição, quem vai tremer as bases? Não é o Roberto, é o Ciro', diz deputado do PL Ceará

O deputado federal Dr. Jaziel (PL) exaltou o nome do ex-governador Ciro Gomes (PDT) em meio a especulações sobre quem poderia representar a oposição na campanha ao Governo do Estado em 2026. O parlamentar defendeu Ciro em comparação ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido), outro nome cotado para a disputa, e classificou o pedetista como "inteligente, provado e muito bem aceito".

"Qual outro aqui nós temos para lançar e ganhar? Comparando ao Roberto, ele pode ir? Pode ir. Agora, para ganhar a eleição... Então, você vê: quem vai tremer as bases? Não é o Roberto, é o Ciro. E o Roberto – o Ciro e todo mundo –, sabe disso, só que não quer saber", declarou o deputado, que esteve presente na Assembleia Legislativa do Ceará nesta terça-feira (10), durante encontro de parlamentares da oposição com o presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB).

Para ele, não há problema no fato de Ciro ter sido um forte crítico do PL e de lideranças como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eu acho perfeitamente que válido, esse é o ponto. O Ciro foi um Ciro, agora é outro Ciro. Aí, se o homem se arrependeu, quer mudar, tem chance. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia", opinou, ainda.

A hipótese de Ciro Gomes ser candidato ao Palácio da Abolição foi levantada no último dia 7 de maio, quando participou do "café da manhã da oposição", promovido pelos deputados estaduais oposicionistas. Entre os participantes do encontro, estava a deputada Dra. Silvana (PL), esposa de Jaziel.

Contudo, poucas semanas depois, o ex-ministro negou a pretensão de se candidatar em 2026. "Não pretendo mais incomodar os eleitores. Eu agora sou consultor e influencer. [...] Para governador, eu estou apoiando o quadro mais preparado, que é o Roberto Cláudio, lá no Ceará", reforçou.

O ex-prefeito de Fortaleza preenche uma lista composta por outros quatro nomes, fora Ciro. São opções para o Governo o deputado federal Moses Rodrigues (União); o ex-deputado Capitão Wagner (União); o senador Eduardo Girão (Novo); e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos).

Indicação em aberto

Com tantos nomes à disposição, algumas figuras da oposição têm se manifestado sobre suas preferências e estranhamentos com os últimos movimentos no bloco.

O presidente do PL e deputado estadual, Carmelo Neto, já ressaltou admiração por Girão e negou que haja unanimidade em torno de Roberto Cláudio ou de qualquer outro nome: "Obviamente que o senador é um nome muito respeitado, é nosso amigo, tem a nossa consideração, mas é preciso que se dialogue".

O senador, por sua vez, criticou a aproximação entre lideranças cearenses de direita e o grupo liderado por Roberto Cláudio, filiado ao PDT até o mês passado e possível novo reforço do União Brasil.

Eu vou confessar um negócio: eu estou achando tudo isso muito estranho. Acordão na direita para alguém que não é de direita estar na cabeça, estar na frente de uma locomotiva de mudanças que precisa no estado do Ceará? [...] Essa turma estava com o PT há pouco tempo atrás e agora quer pintar de oposição, que vai mudar. Que história é essa? A política precisa ter coerência, a direita tem que ter muito cuidado para não ser sufocada Eduardo Girão Senador da República

Apesar de citado como possibilidade para a pré-candidatura a governador do Ceará, Eduardo Girão não tem estado nas recentes movimentações da oposição no Ceará. Roberto Cláudio, por outro lado, tem se aproximado de lideranças da direita, como o próprio Bolsonaro.

Roberto Cláudio comentou essa aproximação ao PontoPoder. Segundo ele, o encontro com Bolsonaro 'não serviu para tratar do passado'.

"O que está dito, o que está na história, é da história, mas nós não tratamos do passado, tratamos do presente e do futuro do Ceará, da preocupação com essa hegemonia petista e da gente relevar diferenças do passado e construir uma grande oportunidade ao Ceará, porque é uma grande oportunidade", disse.