Romeu Aldigueri reúne bancada de oposição na Alece: 'Pauta institucional, republicana'

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), se reuniu com a bancada de oposição na Casa na manhã desta terça-feira (10). O convite foi feito por Aldigueri "para aproximar" a presidência dos deputados estaduais e para atender uma demanda dos próprios parlamentares oposicionistas.

Indagado se houve discussão sobre as eleições de 2026, Aldigueri garantiu que a pauta foi "institucional, republicana, para melhorar o Legislativo".

Há alguns meses, a oposição tem promovido café da manhã que tem reunido, semanalmente, lideranças contrárias ao Governo Elmano de Freitas (PT), como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), de olho na disputa eleitoral do próximo ano.

Ao lado de Aldigueri, os deputados opositores fizeram questão de enfatizar que este é um "café com o presidente", com foco na atuação dos parlamentares na Casa. Uma das pautas discutidas, por exemplo, foi a necessidade de pautar requerimentos não consensuais e também as dificuldades de inscrição para o tempo de fala na tribuna da Casa.

"Eu converso institucionalmente, mas eles tinham uma pauta institucional deles como minoria para nos apresentar. Então nós resolvemos fazer o café e eu acho que isso é muito salutar. Nós queremos que a Casa ande", disse Aldigueri.

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) reforçou que não foram discutidas "pautas extra-muros", como a "política de 2026". "Eram pautas do interesse da Assembleia Legislativa e do povo cearense, principalmente a questão do encaminhamento dos nossos requerimentos, das audiências públicas", reforçou.

"Mesmo que nós saibamos que nós somos minoria, mas nós queremos ter o direito de reverberar esses projetos. O presidente acolheu muito bem a todas as pautas e todas as pautas trazidas estão saindo daqui com encaminhamentos objetivos", completou.

Eleições 2026

Apesar de enfatizar que a disputa eleitoral de 2026 não foi pauta na reunião com a oposição, Romeu Aldigueri comentou sobre as movimentações governistas para as eleições.

Indagado sobre o encontro, no último sábado (7), entre o governador Elmano de Freitas, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, Aldigueri disse que foi convidado a participar.

"Eu estava do interior, fui convidado, vou participar de outros encontros. Eu acredito que é uma demonstração de união do nosso projeto que vem dando certo, que constrói o Ceará e faz o Ceará crescer mais do que o Brasil há 17 anos", disse. "O governador quer discutir a eleição em 2026. Está na hora da gente fazer as entregas e continuar essas entregas".

O presidente da Alece reforçou ainda que é pré-candidato a Câmara dos Deputados em 2026, apesar de agradecer a "deferência" daqueles que citaram seu nome para concorrer a uma cadeira no Senado.

"Mas chapa majoritária, isso não se resolve por si só. Isso demanda muito trabalho, muita conversa, muita escuta. Nós, a rigor, somos pré-candidato a deputado federal pelo meu partido, pelo PSB", reforçou.