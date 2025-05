Escolha de Roberto Cláudio para disputar Governo não está garantida, diz presidente do PL Ceará

Embora seja considerado uma "peça importante" da oposição no tabuleiro das eleições de 2026, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ainda não é unanimidade para disputar o cargo de governador do Ceará.

Segundo o presidente do Partido Liberal no Estado, Carmelo Neto (PL), há pelo menos três outros que podem encabeçar a chapa opositora à do governador Elmano de Freitas (PT): o senador Eduardo Girão (Novo), que já anunciou sua pré-candidatura; o deputado federal Moses Rodrigues (UB), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos).

Veja também PontoPoder Roberto Cláudio anuncia desfiliação do PDT e alega 'complexas circunstâncias locais' como motivação

"Temos, no campo de oposição, a pré-candidatura do Eduardo Girão, que está posta. [...] Eu, até em entrevista, em janeiro ou fevereiro, mencionei outros dois nomes: Moses Rodrigues e Glêdson Bezerra, junto com o Roberto [Cláudio]. O que tem é um campo de oposição fortalecido aqui no Estado. [...] O campo de oposição vai apresentar uma alternativa muito competitiva", prometeu o deputado estadual.

Para Carmelo, é natural que, neste momento, aliados tenham preferência por um ou outro nome. Contudo, ele defende que a candidatura escolhida seja a que for "capaz de derrotar o PT". "A gente está ciente disso, que nossa prioridade é derrotar. Obviamente que o senador Eduardo Girão é um nome muito respeitado, é nosso amigo, tem a nossa consideração, mas é preciso que se dialogue. Da mesma maneira, o Roberto", comentou o parlamentar.

Apesar disso, o deputado reforçou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em Fortaleza para participar do 2º Seminário Nacional de Comunicação do PL, "gostou muito" da conversa que teve, nessa quinta-feira (29), com o ex-prefeito da Capital. "O presidente Bolsonaro gostou muito da conversa, ontem, com o Roberto. É importante manter a unidade e o diálogo", defendeu.

O nome de RC para a disputa pelo Governo do Estado é defendido por Ciro Gomes (PDT), que, apesar de ensaiar conversas com políticos da oposição, descartou a possibilidade de ser candidato em 2026. "Para governador, eu estou apoiando o quadro mais preparado, que é o Roberto Cláudio", afirmou o ex-ministro.

Veja também PontoPoder André Figueiredo diz que saída de Roberto Cláudio era 'esperada' e que diálogo com PL incomodava PontoPoder André Fernandes defende aproximação de Roberto Cláudio com Bolsonaro: 'É uma paquera que se inicia'

Novos nomes para o PL

Em entrevista ao PontoPoder, Carmelo Neto também citou políticos interessados em deixar seus partidos atuais para ingressar nos quadros do PL. Ele mencionou, especificamente, os nomes dos vereadores Jorge Pinheiro (PSDB) e Pedro Matos (Avante) e dos deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) e Antônio Henrique (PDT).

Contudo, segundo o parlamentar, os reforços dos parlamentares estaduais só devem chegar a partir de março do próximo ano, durante a janela partidária. No caso dos vereadores, é necessário que haja anuência do partido para não perderem o mandato.