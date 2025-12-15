Gilmar Mendes vota pela inconstitucionalidade do marco temporal

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela inconstitucionalidade do marco temporal, nesta segunda-feira (15).

A lei fixa 5 de outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas, excluindo, em regra, ocupações posteriores a essa data.

Para Gilmar, esse trecho da lei que define as terras indígenas como ocupadas "na data da promulgação da Constituição" fere a tese do STF, de 2023, em que os indígenas deveriam ter o direito a terra assegurado independentemente da existência de um marco temporal.

“Nossa sociedade não pode conviver com chagas abertas séculos atrás que ainda dependem de solução nos dias de hoje, demandando espírito público, republicano e humano de todos os cidadãos brasileiros (indígenas e não indígenas) e principalmente de todos os Poderes para compreender que precisamos escolher outras salvaguardas mínimas para conduzir o debate sobre o conflito no campo”, afirmou o ministro.

Além de Mendes, o ministro Flávio Dino também votou pela derrubada do trecho da lei sobre o assunto.

"Tal decisão – conforme propõe o ministro Gilmar Mendes – deve ser reafirmada, pois traduz interpretação vinculante da Constituição. Dizendo de outro modo: são inconstitucionais, à luz do Poder Constituinte Originário, todas as normas que busquem consagrar o Marco Temporal, inclusive mediante aprovação de Propostas de Emenda à Constituição (PEC)", disse Dino.

O que é o marco temporal?

A tese do marco temporal sustenta que os povos indígenas somente têm direito às terras que estavam sob sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou àquelas que, nessa data, estavam em disputa judicial.

Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei que validou o marco. Em setembro, antes da decisão dos parlamentares, o Supremo decidiu contra o marco.

A decisão da Corte foi levada em conta pela equipe jurídica do Palácio do Planalto para justificar o veto presidencial. Na decisão, Gilmar Mendes defendeu que questões de grande relevância sejam debatidas antes da decisão final da Corte.

"Qualquer resposta advinda dos métodos tradicionais não porá fim à disputa político-jurídica subjacente, merecendo outro enfoque: o da pacificação dos conflitos, na tentativa de superar as dificuldades de comunicação e entendimentos em prol da construção da solução por meio de um debate construído sob premissas colaborativas e propositivas voltadas a resolver os impasses institucionais e jurídicos advindos da Lei 14.701/2023", justificou Mendes.