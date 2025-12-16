Diário do Nordeste
PF faz operação contra deputado Antônio 'Doido' no Pará

A PF encontrou celulares caídos na área externa do prédio.

Escrito por
*Nathália Paula Braga producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
PF faz operação contra deputado Antônio Doido no Pará.
Legenda: O ministro relator do caso Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia federal (PF) a fazer buscas e apreensões nas residências do deputado Antônio Doido.
Foto: Reprodução/ Polícia Federal.

A Operação Igapó foi deflagrada nesta terça-feira (16) pela Polícia Federal, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços do deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido (MDB-PA).

Durante a ação, os agentes apreenderam caixas de vinho, relógios, dinheiro em espécie e celulares em um apartamento ligado ao parlamentar. Além disso, um celular foi encontrado na área externa do prédio. Segundo testemunhas ouvidas pelos policiais, o aparelho teria sido jogado pela janela.

Objetos apreendidos na operação Igapó.
Legenda: Durante a ação, os agentes apreenderam caixas de vinho, relógios, dinheiro em espécie e celulares
Foto: Reprodução/ Polícia Federal.

Ao todo, a PF cumpriu 31 mandados de busca e apreensão de forma simultânea no Pará e no Distrito Federal.

Quem é Antônio Doido?

Antônio Doido dentro de uma igreja.
Legenda: O deputado Federal é suspeito de comandar um grupo criminoso que desviava dinheiro público.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Antônio Doido, de 48 anos, é deputado federal pelo MDB do Pará. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, foi prefeito de São Miguel do Guamá (PA) entre 2017 e 2020.

Em 2020, tentou a reeleição pelo PL, mas não obteve votos suficientes. Já nas eleições de 2022, foi eleito deputado federal com 126.535 votos.

Por que o deputado é alvo da operação?

O ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou as buscas após indícios de que o parlamentar teria desviado recursos de contratos públicos do governo do Pará para financiar campanhas eleitorais de 2024.

As investigações também apontam que Antônio Doido comandaria uma organização criminosa voltada ao desvio de verbas públicas. Inicialmente, o inquérito tramitava na Justiça Eleitoral do Pará, mas foi remetido ao STF em razão do foro privilegiado do deputado.

Segundo a Polícia Federal, duas empresas investigadas estavam registradas em nome da esposa do parlamentar e de um suposto “gerente” de uma de suas fazendas. Para os investigadores, ambos atuariam como “pessoas interpostas”, usadas para ocultar a participação direta do deputado.

O contrato sob apuração envolve uma licitação de obras no Canal do Bengui, em Belém, orçada em R$ 142 milhões.

O que é a Operação Igapó?

A Operação Igapó investiga a prática de desvio de verbas públicas e crimes de corrupção, supostamente cometidos por uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.

