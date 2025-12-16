Procurador cearense é convocado para atuar na Casa Civil do governo Lula

O procurador federal cearense Rafael Pereira de Queiroz, servidor da Advocacia Geral da União, foi convocado para atuar na Casa Civil da Presidência da República. A designação foi autorizada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, atendendo a requisição do ministro Rui Costa.

Rafael já está atuando desde o começo deste mês na Secretaria Adjunta de Assuntos Legislativos, vinculada à Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil.

Sem indicação política

Servidor público concursado, o cearense assume o cargo sem indicações políticas e atuará em uma área estratégica da pasta mais importante do governo.

Embora técnica, a função tem grande peso político em Brasília, por aconselhar decisões na área jurídica e legislativa em um momento em que a relação dos poderes é conflituosa.

A convocação reforça a presença de quadros técnicos do Ceará na estrutura central do governo federal, em área estratégica para a articulação jurídica e legislativa do Executivo.