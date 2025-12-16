Diário do Nordeste
Procurador cearense é convocado para atuar na Casa Civil do governo Lula

Servidor público concursado, Rafael Pereira de Queiroz atuará em uma área estratégica da pasta mais importante do governo

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
Inácio Aguiar
Legenda: Servidor público concursado, Rafael Pereira de Queiroz assume o cargo sem indicações políticas e atuará em uma área estratégica da pasta mais importante do governo
Foto: Arquivo pessoal

O procurador federal cearense Rafael Pereira de Queiroz, servidor da Advocacia Geral da União, foi convocado para atuar na Casa Civil da Presidência da República. A designação foi autorizada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, atendendo a requisição do ministro Rui Costa.

Rafael já está atuando desde o começo deste mês na Secretaria Adjunta de Assuntos Legislativos, vinculada à Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. 

Sem indicação política

Servidor público concursado, o cearense assume o cargo sem indicações políticas e atuará em uma área estratégica da pasta mais importante do governo.

Embora técnica, a função tem grande peso político em Brasília, por aconselhar decisões na área jurídica e legislativa em um momento em que a relação dos poderes é conflituosa.

A convocação reforça a presença de quadros técnicos do Ceará na estrutura central do governo federal, em área estratégica para a articulação jurídica e legislativa do Executivo.

