Alece aprova contas do Governo Elmano de 2024 e criação da Empresa Cearense do Audiovisual
Execução orçamentária do Executivo já havia sido validada com ressalvas pelo TCE em agosto.
Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram, nesta terça-feira (16), as contas do Governo do Estado de 2024, o segundo ano da gestão de Elmano de Freitas (PT). Na mesma sessão, os parlamentares validaram a criação da Empresa Cearense do Audiovisual (ECAV).
A execução orçamentária do Governo do ano passado havia sido aprovada com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) em agosto. Na ocasião, a Corte fez 38 recomendações a serem seguidas pelo Poder Executivo, em relação à aplicação dos recursos públicos. As indicações foram aprovadas por unanimidade.
A votação na Alece é, por sua vez, a etapa final do processo de validação das contas. Entre os deputados, foram 36 votos favoráveis e quatro contrários — todos registrados entre membros da oposição.
CRIAÇÃO DA ECAV
Já a criação da Empresa Cearense do Audiovisual (ECAV) foi aprovada por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes.
Na justificativa do PL 103/25, o Executivo estadual pontua que a ECAV atuará como agente articulador entre o setor audiovisual cearense e os mercados nacionais e internacionais, buscando fortalecer a cadeia produtiva, atrair novas produções e impulsionar investimentos na área. A nova empresa estatal será vinculada à Secretária da Cultura (Secult).
O projeto começou a tramitar na Assembleia na última quarta-feira (10), mas um pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alece, de autoria do deputado Queiroz Filho (PT), adiou a votação da matéria para esta semana.
Agora, após a validação do Plenário 13 de Maio, a matéria retorna para o gabinete do governador Elmano de Freitas (PT) para sanção.