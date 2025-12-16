Diário do Nordeste
Alece aprova contas do Governo Elmano de 2024 e criação da Empresa Cearense do Audiovisual

Execução orçamentária do Executivo já havia sido validada com ressalvas pelo TCE em agosto.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece nesta terça-feira (16).
Legenda: Deputados do Ceará aprovaram contas do Governo Elmano de 2024 nesta terça-feira (16).
Foto: Dário Gabriel/Alece.

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram, nesta terça-feira (16), as contas do Governo do Estado de 2024, o segundo ano da gestão de Elmano de Freitas (PT). Na mesma sessão, os parlamentares validaram a criação da Empresa Cearense do Audiovisual (ECAV).

A execução orçamentária do Governo do ano passado havia sido aprovada com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) em agosto. Na ocasião, a Corte fez 38 recomendações a serem seguidas pelo Poder Executivo, em relação à aplicação dos recursos públicos. As indicações foram aprovadas por unanimidade.

A votação na Alece é, por sua vez, a etapa final do processo de validação das contas. Entre os deputados, foram 36 votos favoráveis e quatro contrários — todos registrados entre membros da oposição. 

CRIAÇÃO DA ECAV

Já a criação da Empresa Cearense do Audiovisual (ECAV) foi aprovada por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. 

Na justificativa do PL 103/25, o Executivo estadual pontua que a ECAV atuará como agente articulador entre o setor audiovisual cearense e os mercados nacionais e internacionais, buscando fortalecer a cadeia produtiva, atrair novas produções e impulsionar investimentos na área. A nova empresa estatal será vinculada à Secretária da Cultura (Secult). 

O projeto começou a tramitar na Assembleia na última quarta-feira (10), mas um pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alece, de autoria do deputado Queiroz Filho (PT), adiou a votação da matéria para esta semana.

Agora, após a validação do Plenário 13 de Maio, a matéria retorna para o gabinete do governador Elmano de Freitas (PT) para sanção. 

